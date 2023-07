Il Pd conferma l’arrivo della Schlein Interviene il segretario regionale: "Forlì è centrale, siamo mobilitati"

Elly Schlein arriverà a Forlì nei prossimi giorni a dare la scossa al Pd forlivese in vista del congresso, per ringraziare i tanti militanti e amministratori che si sono impegnati durante l’alluvione e nella lunga fase di ricostruzione appena iniziata. La conferma di quanto riportato ieri viene dallo stesso segretario regionale del Pd Luigi Tosiani. "Per la centralità che rappresenta Forli, tutti i livelli istituzionali e del partito si sono mobilitati, e vedranno nei prossimi giorni e nelle prossime settimane una presenza forte, a partire da quella della segretaria Elly Schlein". La leader dem dovrebbe convocare la segreteria nazionale proprio a Forlì entro il 23 luglio, in una delle giornate in cui sarà a Cesena alla festa regionale dell’Unità che inizia oggi.

Tosiani conferma che la fase congressuale è stata sospesa a causa della drammatica alluvione, che è stata "per la comunità democratica di Forlì la priorità": "Lo abbiamo fatto e continuiamo a farlo, con il volontariato, con i nostri amministratori, uniti per chiedere al Governo risposte e risorse in tempi celeri. Forlì e la Romagna, la sua ricostruzione restano al centro della nostra iniziativa politica. Per questo motivo siamo in campo con le nostre feste, con le iniziative politiche e i dibattiti". Entro il 31 ottobre quindi si svolgerà il congresso territoriale forlivese che vedrà coinvolti gli iscritti dei circoli su temi come la sanità pubblica, lavoro, ambiente, scuola, "temi che faremo vivere tra le persone – conclude Tosiani – per ascoltare e confrontarci, anche in vista delle prossime elezioni amministrative".

Da segnalare infine che il presidente della Commissione territoriale di garanzia Gabriele Brunelli si è dimesso pare per dissapori legati allo svolgimento di due circoli forlivesi. Chi potrebbe invece candidarsi per l’area che aveva espresso il segretario uscente Daniele Valbonesi (che non si ricandiderà)? Sembra prendere corpo il nome di Michele Valli, segretario dei Giovani Democratici, che si stava scaldando per il congresso a livello comunale. Sfiderebbe Alessandro Gasperini, esponente della sinistra del partito.

