Il Pd: "La colpa dei ritardi non è delle precedenti amministrazioni"

Interviene sul nuovo carcere di Forlì anche il segretario territoriale del Pd, Enrico Monti, in risposta alle dichiarazioni di ieri della deputata di Fratelli d’Italia Alice Buonguerrieri, che nell’annunciare giovedì scorso la ripresa dei lavori aveva nel contempo addossato alle amministrazioni di sinistra parte della colpa per i ritardi che il cantiere ha subìto negli anni.

"Respingiamo con forza l’ennesimo tentativo di attribuire la colpa dei ritardi alle amministrazioni di centrosinistra, che nulla hanno avuto a che fare con le cause reali di questi blocchi, tentativo che è solo sterile propaganda politica, nel classico stile della Destra, per gettare fumo negli occhi ai cittadini – dichiara Monti –. I ritardi accumulati negli anni sono ben documentati e dovuti a ricorsi tra imprese, problemi contrattuali, fallimenti aziendali, ritrovamenti archeologici e lungaggini burocratiche statali".

Il segretario Dem poi contrattacca su argomenti più ‘locali’ che riguardano comunque il carcere. "Forlì ospita l’unico carcere femminile della Romagna – ricorda Monti –, con bisogni specifici ancora non adeguatamente presi in carico ed è l’unico istituto penitenziario della Romagna a garantire copertura sanitaria H24, accogliendo molti detenuti con patologie croniche da altri territori. La carenza di personale medico rende difficile coprire i turni, costringendo a ricorrere frequentemente alla guardia medica, come verificato anche dalle varie associazioni che monitorano e segnalano queste situazioni. Le condizioni complessive rendono difficile il lavoro di tutto il personale penitenziario, che opera ogni giorno in situazioni di grande pressione, spesso senza il necessario supporto istituzionale".

Infine, l’eponente del Pd ricorda come la maggioranza in consiglio comunale abbia abbandonato l’aula, durante l’ultima seduta, per non discutere la mozione per l’istituzione del Garante delle persone detenute. "Abbandonare l’aula significa fuggire dai problemi – conclude Monti –, mentre governare significa invece affrontarli con coraggio e responsabilità".

