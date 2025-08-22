Il Pd non molla sui Gerolimini. Mozione sui parcheggi in centro: "Torni subito la sosta gratuita"

La sosta a pagamento negli stalli del parcheggio di via dei Gerolimini, istituita dall’amministrazione comunale a inizio mese, torna al centro del dibattito politico con il gruppo consiliare del Partito democratico, che annuncia che presenterà al primo Consiglio comunale di settembre una mozione per chiedere l’elaborazione di un piano complessivo e condiviso per la riorganizzazione della sosta nel centro storico e per la riapertura immediata della porzione di parcheggio Gerolimini recintata lo scorso novembre.

"Nonostante le nostre ripetute richieste di chiarimento, l’amministrazione non ha mai motivato la scelta di chiudere una parte del parcheggio, né ha fornito spiegazioni sulla destinazione futura dell’area – si legge nel testo della mozione –. A questo si aggiunge la decisione, presa senza alcun confronto con i comitati di quartiere e le associazioni di categoria, di rendere il parcheggio a pagamento con la delibera di giunta 286 del 5 agosto 2025, suscitando l’ampia protesta di cittadini e commercianti".

Con la mozione, il Pd impegna il sindaco e la giunta a rimuovere il transennamento per ripristinare la fruibilità totale dell’area e a rendere nuovamente gratuito il parcheggio Gerolimini almeno fino a quando non verrà elaborato un piano complessivo e condiviso per la riorganizzazione della sosta nel centro storico che tenga conto delle esigenze di residenti, lavoratori e attività commerciali. "Ribadiamo l’importanza di un dialogo costruttivo con la cittadinanza e le associazioni – affermano i consiglieri Dem –, rimarchiamo come le scelte unilaterali dell’amministrazione stiano creando un grave danno a un’area strategica della città".

Una prima risposta alla mozione arriva dal consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Massimiliano Pompignoli. "Sono proprio curioso di leggere il modello di riorganizzazione della sosta in centro storico che intendono proporre a questa amministrazione – afferma Pompignoli –. Certamente, è curioso che il Partito democratico cittadino avanzi proposte e manifesti indignazione per tariffe che, a Forlì, sono le stesse da moltissimi anni e le più basse in assoluto tra i capoluoghi di Romagna. A Cesena, dove la sinistra governa dall’età della pietra, dal primo aprile di quest’anno la giunta Lattuca ha pensato bene di aumentare il costo dei parcheggi in tutto il perimetro del centro storico di oltre il 30%, con punte di quasi il 70% nelle grandi aree di sosta a servizio di tutte le attività commerciali e dei residenti. È questo il modello di riferimento del Pd forlivese?". Pompignoli ricorda come la sosta a Forlì in pieno centro sia di 1,30 all’ora, mentre a Cesena di 2 euro all’ora, mentre la giornaliera per la nostra città sia di 2 euro, mentre nel co-capoluogo vari dai 2 ai 3 euro.

Matteo Bondi