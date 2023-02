Il Pd pronto alla prova "Obiettivo 7mila partecipanti Un test per le amministrative"

Al via l’ultimo tratto del percorso che condurrà all’elezione del segretario nazionale del Partito Democratico e i membri dell’assemblea nazionale. Chiusa la consultazione nei circoli, che nel comprensorio di Forlì ha visto la partecipazione di 600 iscritti, è la volta dei cosiddetti gazebo, per il voto aperto a elettori e simpatizzanti. Dunque, domenica prossima saranno 37 i seggi, dei quali 19 nella città di Forlì, aperti dalle 8 alle 20. "È un evento molto importante per noi, che va oltre il risultato – dice Daniele Valbonesi, segretario territoriale del Pd forlivese – perché è un momento di partecipazione che apre il partito al territorio".

A contendersi la segreteria saranno, come è noto, Stefano Bonaccini ed Elly Schlein, i vincitori della prima tornata elettorale, che nel Forlivese hanno raccolto percentuali di voti in linea con i risultati nazionali e cioè il 55,87% il primo e il 30,88% la seconda. Più modeste le percentuali di voto ottenute dagli altri due contendenti alla segreteria: l’8,76% ha raccolto Gianni Cuperlo e il 5% Paola De Micheli, in una fase elettorale che, peraltro, nel nostro territorio, si chiuderà stasera a Dovadola, con un confronto tra i rappresentanti dei comitati dei due candidati vincitori. Alle 20.30, nel foyer del teatro (piazza della Vittoria 3), interverranno Flavia Cattani a sostegno di Bonaccini e Pierluigi Flamigni per Schlein.

"Questo per noi è un congresso rifondativo, per un nuovo Partito Democratico – continua Valbonesi –. Il nostro partito deve riconquistare un proprio spazio nell’opinione pubblica. In questi quindici anni ci siamo fatti carico di responsabilità, e questo ha sfumato la nostra identità, ma ora dobbiamo tornare ad essere un partito radicato. Quanto al contesto locale, siamo in difficoltà dal 2019 e questo evento ci deve preparare al meglio, anche in vista delle prossime tornate elettorali, quando molti comuni del territorio andranno al voto e ci saranno anche le elezioni europee".

Ma, in un momento di forte disaffezione politica, a misurare l’effettiva capacità del partito di coinvolgere il territorio all’iniziativa sarà, ovviamente, il livello di partecipazione. "Non si possono fare previsioni e il mio impegno, in questo momento, è certamente dedicato a favorire la partecipazione. Nel 2019 l’affluenza si è attestata intorno ai 7mila votanti, di cui 4.650 nella sola città di Forlì – conclude Valbonesi –. Per noi il punto di riferimento, l’asticella immaginaria, è questa". I risultati ufficiosi saranno diffusi la sera di domenica alle 22. Per avere i dati ufficiali bisognerà aspettare le 18.30 di lunedì, dopo la ratifica da parte della commissione elettorale.

Potranno partecipare alle elezioni tutti i cittadini elettori del Pd, o che si dichiareranno tali, con un’offerta minima di due euro. È richiesta la preregistrazione, consentita fino a venerdì 24 febbraio alle ore 12, al sito www.primariepd2023.it, ai cittadini stranieri, ai non residenti e ai ragazzi tra i sedici e i diciotto anni. Sullo stesso sito, si può trovare il numero della propria sezione elettorale che corrisponde al gazebo più vicino. Accanto a Valbonesi, alla conferenza stampa erano presenti Luigi Lelli, presidente della commissione elettorale congressuale e Gabriele Brunelli, presidente della commissione di garanzia.

Paola Mauti