Il Pd punta sulla montagna: "Si investa sui servizi quassù. E ci guadagna anche la città"

"Ringrazio i due candidati al consiglio regionale Valentina Ancarani e Daniele Valbonesi che hanno battuto palmo a palmo i centri e i paesi del collegio elettorale non risparmiandosi fin dalla scorsa estate, diventando così riferimenti solidi ed autorevoli". Così la segretaria territoriale del Pd forlivese Gessica Allegni ha presentato i due candidati in un’occasione in cui, fin dalla scelta del luogo (Galeata), si vuole sottolineare un tema: "Dare voce e spazio alle aree interne, alle periferie. Ringrazio perciò le due sindache di Galeata e Santa Sofia, gli amministratori e i consiglieri e i compagni presenti a questo ultimo appuntamento nelle vallate del forlivese. Di aree interne si parla anche ad Oltreterra, a Capaccio di Santa Sofia, perché la montagna è stata ferita dagli eventi climatici e soffre per la mancanza di servizi. Ma a questi territori vanno date risposte perché montagna e pianura, paesi e città sono interconnessi".

A sua volta Daniele Valbonesi – per due mandati sindaco di Santa Sofia e ora capogruppo di maggioranza in consiglio comunale – ha ricordato la scelta della Regione Emilia Romagna di puntare al mantenimento dei servizi in montagna (asili nido gratuiti, trasporto scolastico gratis e prima casa per le giovani coppie). Nel contempo, secondo lui, si è tenuto conto di valori ambientali e le risorse messe a disposizione dalla montagna come l’acqua, le foreste e i boschi con l’abbattimento della CO2 ma non solo. "È necessario fare di più in termini di viabilità e dei collegamenti digitali, dando la priorità nei bandi regionali, nazionali ed europei alle imprese e ai cittadini che vivono nelle aree interne. Inoltre diventano prioritari la gestione, ad esempio, dei fiumi e dei loro bacini in modo unitario, dalla sorgente alla foce, e non frammentato come avviene adesso". Inoltre chiede "un nuovo quadro amministrativo e di collaborazione istituzionale viste le evidenti difficoltà delle Unioni dei Comuni".

Valentina Ancarani (già consigliera comunale di Forlì e vicepresidente della Provincia) ha invece sottolineato che "bisogna portare le persone a vivere in montagna rendendo questi territori attrattivi, investendo sui servizi socio-sanitari, scolastici e di prossimità, perché dal benessere della montagna e dal suo rilancio turistico, anche attraverso un nuovo brand, passa il benessere stesso delle città".

L’astensione potrebbe pesare, ma la segretaria Allegni ha ricordato che "grazie alla nostra mobilitazione abbiamo convinto diversi cittadini ad andare a votare. Le alluvioni dell’ultimo anno e mezzo pesano così come l’andamento nazionale con la scarsa affezione al voto. Non sono in grado di fare previsioni, ma puntiamo nella nostra Regione a superare il 50% anche se è stata data poca visibilità, forse non a caso, a questo appuntamento regionale. Ai militanti e ai simpatizzanti chiedo perciò un ultimo sforzo: in primo luogo per portare al seggio amici e conoscenti per votare Michele de Pascale dando la preferenza a Valentina e a Daniele".