Il Pd punta un seggio. Allegni: "Forlì torni a far sentire la sua voce"

La segretaria territoriale del Partito Democratico forlivese, Gessica Allegni, lancia un vero e proprio appello al voto. "Un appuntamento fondamentale per la nostra terra. Domenica e lunedì siamo chiamati al voto per eleggere il presidente e il consiglio regionale dell’Emilia Romagna, una scelta decisiva per il nostro futuro – esordisce Allegni, spiegando poi come il voto debba andare al candidato di tutto il centrosinistra e civici –. Sosteniamo Michele de Pascale, un amministratore capace, con esperienza e visione, che saprà agire in continuità con ciò che in questi anni ha reso forte l’Emilia Romagna e innovare dove serve crescere e migliorare. Michele ha messo al primo posto la salute pubblica, la difesa del territorio colpito dalla crisi climatica, la vita delle persone, i loro bisogni, i loro diritti".

L’appello è anche finalizzato a tornare a dare voce al territorio forlivese. "Per portare avanti queste battaglie, sarà decisivo anche il nostro territorio, che ha bisogno di tornare ad avere voce e rappresentanza in consiglio regionale. Per questo, nel collegio di Forlì-Cesena abbiamo scelto all’unanimità di candidare Valentina Ancarani e Daniele Valbonesi". Negli scorsi 5 anni non c’era nessun consigliere regionale di maggioranza proveniente da Forlì, l’unico era Massimiliano Pompignoli all’opposizione, mentre due erano i cesenati (Massimo Bulbi, che è ricandidato, e Lia Montalti).

Tra i forlivesi e i cesenati, tutto si giocherà sul filo delle preferenze: "In questi mesi di campagna elettorale con Valentina e Daniele abbiamo ascoltato le voci di migliaia di persone, voci e istanze che loro sapranno portare in Regione, se saranno eletti – conclude la segretaria Dem forlivese –. La vicinanza ai territori, ai loro bisogni, trova la massima espressione con rappresentanti capaci e sempre presenti, come i nostri candidati sapranno essere. La nostra terra esprime valori, opportunità, energie. È tempo di portarla in Regione e renderla protagonista".

Matteo Bondi