Il Pd: "Ritardi per l’agricoltura". FdI: "Questioni già affrontate"

Maltempo e cambiamento climatico: un miliardo di euro di danni per le aziende del settore agricolo in Romagna nell’alluvione nel 2023. "Purtroppo lo sforzo di imprese e agricoltori per rilanciare la produzione continua a scontrarsi con i ritardi nell’erogazione dei ristori governativi – denuncia il gruppo consiliare del Pd –. È infatti irrisolta la partita legata ai contributi di Agricat, il fondo mutualistico istituito a copertura degli eventi catastrofali in agricoltura, cui spettava la liquidazione dei ristori per l’alluvione e gli altri eventi atmosferici avversi". Altrettanto problematica "è la questione relativa agli sgravi contributivi per le aziende agricole alluvionate, che il Governo aveva annunciato col dl Agricoltura di maggio", visto che "è stato fissato un tetto allo sgravio di 280mila euro, sufficiente ad accogliere le esigenze delle singole imprese agricole, ma non per gli sgravi dei lavoratori di quelle grandi e delle cooperative romagnole, alcune delle quali impiegano migliaia di dipendenti fra stagionali e fissi. Il rischio è un’ennesima beffa per il settore, con possibili conseguenze di rilievo sia a livello occupazionale che di investimenti e di ricadute su moltissimi piccoli imprenditori agricoli, che conferiscono alle imprese e cooperative la propria produzione". I dem chiedono che le istituzioni, a partire dal Comune, si attivino con il governo per risolvere il problema.

Di parere opposto è il deputato Alice Buonguerrieri (Fratelli d’Italia): "Nonostante il Pd continui a remare contro, governo e maggioranza sono all’opera per risolvere in modo sistematico i problemi delle aziende agricole danneggiate dall’alluvione. La questione sollevata è già stata oggetto di più incontri tra le associazioni di categoria e il governo, al fine di non penalizzare le aziende di dimensioni minori e che possono trarre immediato giovamento dalla misura assunta e al fine di inserire nel primo provvedimento utile una risposta adeguata anche alle aziende di dimensioni maggiori". Per Buonguerrieri "sarebbe bello che la Sinistra partecipasse al dibattito con idee buone e non sempre critiche strumentali".