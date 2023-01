Il Pd sul colle rilancia l’impegno e riabbraccia la sindaca Allegni

I democratici di Bertinoro riabbracciano tra le loro fila la sindaca Gessica Allegni che ha deciso di rientrare nel partito. I Dem è in piena fase congressuale, fase che terminerà a fine febbraio con l’elezione del nuovo segretario nazionale che succederà al dimissionario Enrico Letta. Un momento di "ascolto e di vero confronto all’interno del partito" così vengono descritti questi giorni da parte del Partito Democratico di Bertinoro in una nota stampa.

Un confronto che dovrà "ridare fiato e gambe a un partito, come il nostro, che negli ultimi anni è apparso sempre più distante dai bisogni delle persone e poco incisivo nell’azione politica, non solo a livello nazionale, ma anche nel nostro territorio. Abbiamo affrontato sconfitte pesanti pensando in particolar modo alla perdita del Comune di Forlì". Cosa che, si legge sempre nella nota, non è avvenuta a Bertinoro "dove il Pd ha, da tempo, aperto una fase di confronto vero con tutte le forze del centro-sinistra e della società civile, portando avanti una campagna elettorale unitaria e mantenendo la compattezza di una maggioranza larga in questo primo anno di nuovo mandato amministrativo".

In relazione anche a questo "siamo molto contenti – si specifica nella nota – che questa fase sia stata propedeutica al sostegno e rientro nel nostro partito di Gessica Allegni, sindaca di Bertinoro dal 2021, che ha manifestato in questi giorni le ragioni di tale decisione. Crediamo che la sua passione e la sua esperienza politica possano dare un grande contributo, anche nell’ottica del lavoro che ci attende non solo per riavvicinare chi si era allontanato, ma per coinvolgere nuove energie".

I dem aggiungono: "Tutto questo dimostra che, pur coi suoi limiti e le sue difficoltà, il Partito Democratico di Bertinoro è tutt’altro che morto. Sta anzi vivendo una fase positiva, che intendiamo portare avanti nel segno dei nostri valori e di una sempre maggiore presenza sul territorio".

Matteo Bondi