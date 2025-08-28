Il Pd: "Via Bertini, disagi per i rifiuti". Il Comune e Alea: "Tutto falso"

Partono con il piede sbagliato i lavori su via Bertini secondo il Partito Democratico, che denuncia come, nonostante gli annunci dati per tempo per il rifacimento delle tubature delle fogne su una delle vie più trafficate di Forlì, "il giorno di avvio del cantiere i residenti e le attività della zona interessate non hanno potuto usufruire del servizio di raccolta dei rifiuti".

"A quanto pare Alea, alla quale molti cittadini si sono rivolti per informazioni – si legge in una nota diffusa dal gruppo consiliare Dem –, ha risposto che il Comune ha dimenticato di informare l’azienda incaricata della raccolta dei rifiuti dell’avvio dei lavori e dunque non era stata predisposta alcuna riorganizzazione del servizio che tenesse conto del cantiere".

Una situazione che ha "dell’incredibile" secondo i consiglieri democratici: "da una parte c’è la giunta Zattini, che avvia un intervento destinato a durare sei mesi su una delle principali strade cittadine, senza che a nessuno venga in mente di informare l’azienda che gestisce il servizio di nettezza urbana e di concordare con i residenti interessati soluzioni alternative di raccolta dei rifiuti. D’altra c’è Alea, i cui dirigenti e amministratori senza dubbio hanno letto gli articoli sui giornali in merito al cantiere, ma non hanno minimamente sentito il bisogno di interessarsi sul proprio compito, né di concordare con il Comune opzioni alternative per garantire il servizio". I Dem paragonano questa situazione a quella di qualche settimana fa su corso della Repubblica "con i camion di Alea che giravano sui nuovi marciapiedi per via della strada bloccata dai cantieri".

"Quello di via Bertini è dunque l’ennesimo pasticcio dell’amministrazione Zattini – concludono i Dem –, il cui mix di incapacità, pressapochismo e disinteresse per il rapporto coi cittadini in questi mesi ha finito puntualmente per provocare, di cantiere in cantiere, disagi imprevisti e non necessari ai residenti e alle attività economiche".

Un’accusa rispedita al mittente dall’assessore alla viabilità e all’ambiente, Giuseppe Petetta, che definisce le affermazioni del Pd come "vere e proprie menzogne", ribadendo come il programma dei lavori sia stato condiviso con associazioni di categoria, quartiere e Alea. "Con il gestore della raccolta differenziata, infatti, ci siamo confrontati a lungo sulle modalità di raccolta porta a porta da effettuare nei prossimi mesi nelle zone interessate dai lavori – afferma Petetta –, maturando infine la decisione di mantenere invariato il servizio, evitando così ulteriori disagi per i residenti".

Nessuna soluzione alternativa, quindi, da studiare o proporre da parte di Alea, in quanto il servizio rimane invariato.

"Laddove non sarà possibile raggiungere le abitazioni con i mezzi – aggiunge l’assessore –, gli operatori della municipalizzata percorreranno a piedi il tratto di strada interessato dal cantiere e preleveranno il cassonetto a mano". Situazione confermata anche dal direttore di Alea, Gianluca Tapparini: "Il servizio di raccolta porta a porta effettuato nei giorni scorsi in via Bertini, nella zona interessata dal cantiere e temporaneamente chiusa al traffico, è stato svolto regolarmente e senza interruzioni dall’inizio dei lavori". Che aggiunge come non siano arrivate segnalazioni da parte dei cittadini della zona.

