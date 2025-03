Il pedagogista . Novara: ecco come crescere i figli

Alle 21 al Teatro Dragoni di Meldola è in programma l’incontro ‘Adolescenti: istruzioni per l’uso’ con Daniele Novara e si svolge all’interno del ciclo ‘Alleanze educative, le istituzioni per i cittadini di domani’ promosso dal Comune, dalla Comunità Cristiana Cattolica Meldolese, dall’Istituto Comprensivo e dalla Fondazione Istituto San Giuseppe. Durante la serata si parlerà di come aiutare i genitori a vivere questa fase delicata della crescita dei figli. Novara, pedagogista, autore, counselor e formatore, ha fondato il Cpp di cui è tuttora direttore.