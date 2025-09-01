Il pellegrinaggio giubilare. Da Terra del Sole a Roma: 600 km a piedi per 3 amici

Sono gli sguardi a parlare. Più dell’abbronzatura intensa da muratore, dei vestiti lindi ma sgualciti, degli scarponi vissuti e pieni di passi, per dirla con Jovanotti. A trasmettere le emozioni forti vissute da tre amici lungo il cammino giubilare da Terra del Sole a Roma, sono gli occhi, carichi di una luce speciale, accesa da un’esperienza spirituale unica. Dopo 18 giorni di cammino e quasi 600 chilometri macinati in ogni condizione atmosferica e ambientale, i fratelli d’elezione Ivan Fabbri e Marco Ruffilli, terrasolani, e Ivano Lombini, castrocarese, hanno fatto rientro a casa.

Un’avventura iniziata il 10 agosto, festa di San Lorenzo, e conclusa nella città eterna giovedì scorso. "Un viaggio bellissimo, all’insegna della condivisione, non solo tra noi ma anche con le persone incontrate e i tanti amici che ci hanno raggiunto per affrontare assieme alcune tappe – spiega Fabbri, 55enne imprenditore nel settore dell’abbigliamento e papà di 5 figli –. Abbiamo percorso un tratto del sentiero di Sant’Antonio prima di innestarci in quello di San Francesco a La Verna". Una trentina i chilometri percorsi ogni giorno. "Avevamo pianificato da tempo l’itinerario, con tappe in luoghi di fede e grande spiritualità". Ben individuati nella cartina ritratta sulla t-shirt verde fluo indossata nelle ultime settimane: da San Sepolcro a Città di Castello, da Gubbio ad Assisi, attraverso boschi, foreste, strade impervie. Scarpinate seguite da notti in rifugi, conventi, foresterie. "Strutture basiche, senza spa" sorridono i tre. Tutto all’insegna dell’essenzialità, in linea con gli insegnamenti del poverello di Assisi.

"È stato il viaggio della speranza e della dimenticanza – racconta Ruffilli, trascorsi da poliziotto e un presente da pensionato e volontario al servizio dei più fragili –. Cammin facendo abbiamo smarrito di tutto, dal telefono di Ivan, lasciato su una panchina a Poggio Bustone, all’orologio di Ivano". Oggetti incredibilmente ritrovati per l’incastro di circostanze e coincidenze imprevedibili. Casualità? Non per chi è sorretto da una fede salda. Molti i luoghi in cui i tre pellegrini hanno lasciato il cuore, dal monastero di Fonte Colombo, dove venne scritta la regola dei frati minori, alla grotta dell’eremo del buon riposo, fino al bosco con il faggio del santo. Rari i momenti di difficoltà, legati alle condizioni meteo. Un’esperienza intensa, sospesa tra momenti di goliardia e altri di profonda spiritualità, silenzi e preghiera.

"Non siamo mai stati soli", racconta Lombini, ex bancario con sessanta primavere sulle spalle. Centinaia le persone che hanno accompagnato il trio collegandosi quotidianamente alla pagina Facebook ‘Pellegrini della Terra’, prezioso album di foto e video postati in tempo reale, testimone di episodi scherzosi, come le interviste goliardiche agli animali incontrati lungo la strada, ma anche della profonda commozione che ha assalito ‘i nostri’ all’arrivo in piazza San Pietro e durante la visita alla tomba di Papa Francesco.

"Abbiamo ricevuto tantissimi messaggi di vicinanza, sentito quotidianamente i nostri parroci don Urbano e don Marino, assorbito l’energia della nostra gente". Amici che avranno l’opportunità di rivivere il pellegrinaggio nel corso di una serata organizzata non appena i camminatori avranno ‘tirato il fiato’. Sul camioncino del rientro anche un batuffolino di pelo, un cagnolino abbandonato raccolto lungo il sentiero e destinato a crescere assieme ai nipotini di Ruffilli, già due volte nonno. "Si chiama Chenzo, perché incontrato a Poggio San Lorenzo. È stato lui a sceglierci, seguendoci a lungo". Nel momento degli abbracci e della grigliata di bentornato c’è chi, come Ivan, pensa già al "2027, anno compostelano". Ma adesso è il tempo del meritato riposo, con viva quella luce negli occhi.

Francesca Miccoli