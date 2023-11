Il ’Percorso di Fumetto’ fa il pieno all’Avis con 40 giovani iscritti

Grande successo per la seconda edizione del ’Percorso di Fumetto’ tenutosi a Forlì dal 26 settembre al 27 ottobre. Avis comunale Forlì e Fumettoteca Regionale Alessandro Callegati ’Calle’ Social Community Hub tracciano il bilancio del corso gratuiro per tutti, realizzato con il patrocinio del Comune di Forlì e dell’Ausl della Romagna, tenutosi presso i locali Avis a Forlì. Numerosi i partecipanti (circa 40 gli iscritti), oltre una dozzina gli uditori e sette i docenti di fama internazionale che hanno lavorato accanto agli esperti fumettisti della Fumettoreca. Tutti si sono messi in gioco e hanno appreso le tecniche del fumetto durante i dieci incontri. Una proposta, che ha saputo cogliere l’interesse dei giovani con un’iniziativa atta a promuovere e sensibilizzare i giovani alla donazione, gesto semplice e straordinario.