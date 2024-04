Il pianista Padova suona Liszt. Si chiude la rassegna primaverile

Emilia Romagna Festival (ERF) in collaborazione con Young Musicians European Orchestra (YMEO) presenteranno l’ultimo appuntamento di ‘Forlì Grande Musica - Primavera’ che avrà luogo domani alle ore 21, presso la Sala Sangiorgi dell’Istituto Musicale Masini. Il concerto sarà tenuto dal noto pianista, compositore e docente Andrea Padova (foto) sul tema ‘Liszt, l’Opera e l’Italia’. Saranno presentate alcune trascrizioni di Liszt su brani d’opera e alcuni brani solo per pianoforte. Liszt amava molto l’opera lirica e ha trascritto per pianoforte brani di Wagner, Verdi e Donizetti. Non erano, tuttavia, semplici trascrizioni ma piuttosto riletture, col titolo di ‘Parafrasi’ o ‘Reminiscenze’. Padova è stato definito "una delle figure più interessanti del panorama pianistico contemporaneo" ed è stato premiato come miglior pianista italiano. Ha collaborato con importanti compositori e lui stesso ha ricevuto, come compositore, riconoscimenti internazionali.

Biglietto unico 5 euro, scontato 1 euro fino a 10 anni (prenotabili esclusivamente contattando ERF 0542 25747). Per tutti gli studenti delle scuole forlivesi (elementari, secondarie, allievi dell’Istituto Masini fino a 19 anni) Tutti i biglietti a 1 euro.

r.r.