Il pianista Sullivan Fortner a Bertinoro con il suo trio

Per la rassegna ‘Young Stage Edition’ del ‘Dai de jazz club’ si esibirà domenica alle 14,30 uno dei giovani musicisti più affermati del panorama jazzistico internazionale, il pianista Sullivan Fortner con il suo trio, ovvero Tyrone Allen II al contrabbasso e Kayvon Gordon alla batteria. Fortner, pianista e compositore, è uno dei protagonisti della nouvelle vague della scena jazz internazionale. Nato a New Orleans, ha vinto il Lincoln Center Award for Emerging Artists (2016), lo Shifting Foundation Grant for artistic career development (2020) e, col suo Trio, nel 2024 il DownBeat Critics Poll for Rising Star Jazz Group.

Fortner ama cimentarsi sia in ‘solo’ che come leader di gruppi, corroborando le sue esperienze musicali con una particolare sensibilità armonica, continue invenzioni ritmiche e con una grande chiarezza espositiva nell’atto concertistico, in cui emerge la sua personale voce strumentale. Tyrone Allen II, contrabbasso, originario del Maryland, musicista emergente di grande creatività, diplomato in studi classici e jazz, ha fatto parte di varie band della scena newyorkese. Kayvon Gordon, batteria, dotato di ricca capacità poliritmica, di Detroit, ha iniziato giovanissimo sotto la guida del suo mentore Marcus Belgrave viaggiando fra Stati Uniti, Europa, Africa e Asia.

Ingresso a pagamento. Informazioni su daidejazz.it.

Matteo Bondi