Il piano strategico: "Così guardiamo al futuro"

Forlì si prepara a tracciare il suo futuro con la redazione di un piano strategico fino al 2040. Il documento avrà come obiettivo la definizione di una visione condivisa dello sviluppo del territorio. Il piano, frutto di un processo partecipato, delineerà le priorità d’intervento per la città dei prossimi anni. "L’iter di pianificazione – spiega Andrea Cintorino, assessora ai grandi eventi – è diviso in fasi: la prima è iniziata con un confronto interno all’Amministrazione, per raccogliere riflessioni sulle vocazioni della città. Nei prossimi mesi entreremo nel vivo, coinvolgendo attivamente tutte le realtà sociali ed economiche locali".

Il documento non è un adempimento imposto dalla legge ma un atto volontario per definire orizzonti e traiettorie future, tra cui la candidatura della città a Capitale Europea della Cultura del 2028. "Quella che ci siamo posti è una grande sfida – sottolinea il sindaco Gian Luca Zattini –. Si tratta di uno strumento che dà forza al Comune: dal momento in cui il piano viene redatto, l’indirizzo dato alla città sarà supportato da una visione condivisa. Cultura, università e centro storico sono alcuni dei grandi temi su cui dobbiamo impegnarci, su cui la politica dovrebbe fare quadrato. Ci sono aree della città, come l’ex Eridania, la Ripa e altre che devono essere ripensate in modo strategico in un’ottica di rigenerazione urbana. Vogliamo che Forlì giochi in ‘serie A’ in tutti i settori dove possiamo vantare delle eccellenze".

Per l’elaborazione del piano il Comune sarà affiancato da Paolo Verri, manager già responsabile del Salone Internazionale del libro di Torino e attuale direttore della Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori, e da Avventura Urbana, società di consulenza in sviluppo locale e processi partecipati, che ha realizzato, tra i tanti, i documenti strategici di Firenze e Roma. "Il percorso – spiega Andrea Pillon, rappresentante di Avventura Urbana – prevede interviste ai rappresentanti del tessuto cittadino, tra cui Camera di Commercio, Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, associazioni di categoria, sindacati, enti del terzo settore e altri. L’obiettivo è di terminare entro l’estate".

Il piano strategico andrà a intersecarsi anche con il Piano urbanistico generale (Pug), documento che ‘disegna’ Forlì fino al 2050, in fase di elaborazione proprio in questi mesi. "La città – illustra Paolo Verri, responsabile anche della candidatura di Matera Capitale Europea della Cultura nel 2014 – ha da offrire tre grandi elementi: l’aerospazio, l’università legata al centro storico e la cultura. Dopo le interlocuzioni con i portatori d’interesse, stileremo un primo documento di indirizzo chiamato ‘position paper’ per poi elaborare il piano, che conterrà 5-6 linee strategiche, una ventina di obiettivi e circa 80 azioni nel dettaglio. Nel programma definiremo anche le risorse, le persone coinvolte e i tempi di realizzazione".

Valentina Paiano