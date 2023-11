Il pianoforte di Bill Carrothers alle Candele

Continua la programmazione di ’JazzaForlì - musica per libere menti’. Domani sera alle 21.15, alla Fabbrica delle Candele, si esibirà Bill Carrothers al pianoforte in ’solo’. Carrothers si è esibito negli anni in numerosi contesti, tra cui il Birdland a New York e il Monreal Jazz Festival in Canada. Giovedì alle 21.15, invece, al Naima Club si esibirà la chitarrista e cantante Ana Popovic assieme alla sua band. Con lei sul palco: Miche Papadia (tastiere), Claudio Giovagnoli (sax), Davide Ghidoni (tromba), Buthel Burns (basso), Dorran Burns (batteria).