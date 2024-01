’Il piccolo quadro’ alla Manoni

S’inaugura oggi alle 16,30 presso la Galleria Manoni 2.0, in corso Garibaldi 55/a, la mostra ’Il piccolo quadro’ di Alfonso e Nicola Vaccari. Da sempre i pittori amano realizzare dipinti su piccole misure con lo stesso intento di considerarle ’opere compiute’, seppure talvolta possono indicare un percorso di studio e di riflessione. "Abbiamo voluto esporre, per la prima volta, opere di misura contenuta, – dicono i Vaccari – partendo dall’assunto che non è la grandezza di un quadro che fa la sua bellezza o la sua unicità, bensì la qualità di esecuzione. Sono questa volta opere singole, distanti dalla consueta pratica dell’opera a ’quattro mani’ che ci caratterizza da sempre. Dunque abbiamo pensato ad una mostra del ’Piccolo quadro’, oli su tavoletta o su cartoncino, con temi indirizzati prevalentemente al paesaggio ma anche alla natura morta. Vedute naturalistiche, quindi campagne romagnole o paesaggi con colline e valli all’imbrunire, soggetti di carattere nevoso e nature morte di vasi di fiori, in stile classico dal carattere antico. Questi piccoli dipinti ad olio, ripercorrono uno stile neorealista che rievoca una sorta di vedutismo colto e anche, in un certo qual modo, le preziose tavolette dei pittori macchiaioli". L’evento è patrocinato dal Comune di Forlì. Gli allestimenti sono curati da Massimiliano Zuppone. Mostra visitabile in orari di negozio, fino al 3 febbraio. Ingresso libero.