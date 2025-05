Il ’Piccolo’ vince:: "In platea il 15% di persone in più"

Il sipario si è chiuso per l’ultima volta (della stagione) ed è tempo di bilanci per il teatro Piccolo che, negli ultimi anni, si propone come il ‘teatro d’innovazione’ della città: a gestirlo è Accademia Perduta/Romagna Teatri che cura la programmazione anche del Diego Fabbri, ma che nello spazio di via Cerchia ha scelto di puntare più sul teatro contemporaneo, ma anche per famiglie e per le scuole.

La stagione appena conclusa ha visto ben 9.900 presenze, con un incremento del 15% rispetto allo scorso anno, e la registrazione di diversi ‘tutto esaurito’. "È grande la soddisfazione per i risultati positivi ottenuti – afferma il vicesindaco e assessore alla cultura Vincenzo Bongiorno –, con una maggiore partecipazione di pubblico, nel segno della socializzazione, della cultura, della relazione tra le generazioni e del coinvolgimento delle famiglie. Complimenti al Teatro Piccolo, alla direzione artistica di Claudio Casadio e Ruggero Sintoni e di tutti i loro collaboratori".

La proposta di teatro per le giovani generazioni, sia nelle rappresentazioni domenicali della rassegna ‘favole’, sia nei matinée per le scuole, ha raccolto una grandissima partecipazione, proponendo anche ben 11 produzioni originali del Centro Accademia Perduta/Romagna Teatri. Numerose anche le produzioni di teatro contemporaneo: Gramsci Gay, pièce su impegno politico e disillusione giovanile; l’anteprima nazionale di Bianco, incentrato sulla relazione tra tempo e malattia; P come Penelope, rilettura in chiave contemporanea del mito omerico, Autoritratto, il nuovo spettacolo di e con Davide Enia in cui l’attore palermitano esplora il rapporto con Cosa Nostra e il suo devastante impatto emotivo nella vita di ognuno di noi...

Gli artisti di tutte queste produzioni sono anche stati protagonisti degli incontri ‘Teatro e gusto’, novità di questa stagione, realizzata in collaborazione con il circolo ricreativo ‘Casa del lavoratore di Bussecchio’: occasioni di approfondimento degli eventi scenici accompagnati da cibo e bevande. Oltre alla voluminosa proposta di spettacoli, in tanti hanno partecipato all’altrettanto ricca offerta laboratoriale declinata su quattro percorsi: ‘Teatro e musica’ a cura di Daniela Piccari e Andrea Alessi destinato agli adolescenti; ‘Sguardo sugli spettacoli’ a cura di Michele Pascarella per persone di tutte le età; un laboratorio teatrale condotto da Daniele Romualdi per studenti universitari e uno, curato da Daniela Piccari destinato a over65.

Ma il Piccolo non va in vacanza nemmeno a porte chiuse: sono già cominciati, infatti, i lavori per la prossima edizione del festival ‘Colpi di scena – Sguardo sul contemporaneo’, organizzato da Accademia Perduta e Ater Fondazione, in scena dal 22 al 25 settembre, che vedrà al Piccolo uno dei suoi cuori pulsanti.