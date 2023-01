Il ‘pieno’ ancora in crescita dopo gli sgravi

di Matteo Bondi

L’inizio del nuovo anno ha riportato anche le accise sui carburanti, quelle che il governo Draghi aveva tagliato dopo la crisi di marzo di inizio guerra tra Russia e Ucraina e che aveva portato sia il diesel che la benzina ben oltre i 2 euro al litro.

Era il 12 marzo quando la nostra perlustrazione degli otto distributori, che usiamo come campione, aveva fatto segnare la verde tra i 2,099 e i 2,369 euro al litro, mentre per il diesel si andava dai 2,249 ai 2,319 euro al litro.

La situazione attuale è decisamente lontana da quegli eccessi, ma questo non toglie che gli oltre 20 centesimi al litro medi di aumento che ci sono stati tra il 31 dicembre e il 1 gennaio si sono visti, eccome. Al momento la benzina meno cara, 1,749 euro al litro, si registra da Energia Fluida in via Ravegnana. Le differenze, comunque, tra i vari distributori sono molto meno marcate che a marzo scorso, infatti, il prezzo più alto per la verde è di 1,807 euro al litro e si registra all’Eni di via Bertini. Una differenza, tra il più basso e il più alto di neanche 6 centesimi, all’interno della quale stanno l’1,759 della Esso di viale dell’Appennino, l’1,779 della Q8 di viale Italia, 1,789 di Robgas in via Ravegnana, 1,792 dell’Ip in via Roma, 1,797 della Q8 sempre in via Roma e 1,799 di Beyfin in via del Partigiano.

Per quanto riguarda il diesel, oramai ci si è abituati a pagarlo di più rispetto alla benzina, cosa che fino a un anno fa sarebbe stata un’eresia. Già con la crisi di marzo i prezzi prima si erano livellati e poi c’era stato il sorpasso e la tendenza non è cambiata, infatti le cifre anche con la ricognizione di ieri rimangono più alte rispetto alla verde. In questo caso il diesel a minor prezzo si registra in due distributori: Esso di viale dell’Appennino ed Energia Fluida di via Ravegnana fanno segnare alla pompa del self service 1,819 euro al litro. Anche nel caso del gasolio la differenza di prezzo tra i vari distributori è attestata sui 6 centesimi, infatti, il prezzo più alto è di 1,879 euro al litro e si registra da Beyfin in via del Partigiano. Nel mezzo, con scarti di uno o due centesimi, troviamo tutti gli altri distributori del nostro campione.

I prezzi di questo inizio gennaio sono mediamente simili, stiamo parlando sempre delle pompe self service, ai prezzi che avevamo registrato il 30 marzo dello scorso anno (diesel a 1,799 e benzina a 1,739) a pochi giorni dall’ingresso in vigore della decurtazione delle accise di 25 centesimi. In quel caso il taglio delle accise portò un abbassamento dei prezzi ben oltre il quarto di euro. Il timore di questi giorni, infatti, è che l’aumento dovuto al ritorno delle accise possa portare anche alcuni effetti speculativi sui carburanti. Effetti che, al momento, non sembrano interessare i distributori forlivesi.