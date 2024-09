Il pittore Cavina a Hofbieber. Premiato anche a Faenza

Gran mese questo per Giorgio Cavina, l’artista modiglianese 64enne che sta esponendo (fino al 13 ottobre) la sua mostra ‘Goldene Verbindung’ ovvero ‘Connessione d’Oro’ in Germania, nella città di Hofbieber gemellata con i comuni del ‘Sub Ambito Acquacheta’: Modigliana, Tredozio, Dovadola, Rocca San Casciano, Portico e San Benedetto. Cavina iniziò negli anni ’80 dedicandosi con passione alla pittura, alla ceramica, alla scultura. "Dai primi anni Ottanta – racconta – mi dedico a diverse forme artistiche, seguo corsi e partecipo a workshop per approfondire e imparare tecniche nuove. Tra i più significativi al M.I.C. di Faenza alla scuola Minardi per la tecnica Raku. Workshop. Poi dai primi anni ’90 ho esposto in personali e collettive in Italia e all’estero". Le opere esposte nel prestigioso spazio del ‘Kunstation Kleinsassen’ sono 15. La curatrice della mostra Elisabeth Heil ha scelto i dieci lavori più datati e 5 opere dell’ultimo anno.

Di recente, inoltre, Cavina è stato premiato a Faenza al 27° concorso di pittura ‘Giovanni Romagnoli’, noto pittore manfredo, per essersi classificato al primo posto col dipinto ‘Colori d’Autunno’ in una gara che ha avuto 69 partecipanti.

Giancarlo Aulizio