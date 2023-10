Sono aperte le prenotazioni per l’evento di sabato 21 con cui ripartono gli Apericinema della sala San Luigi: aperitivo alle 19.30 nel porticato interno (o in sala in caso di maltempo) e alle 21 proiezione del film ’Il più bel secolo della mia vita’. La commedia con Sergio Castellitto e Valerio Lundini, diretta da Alessandro Bardani, racconta la storia di Giovanni, un ragazzo che a causa di un’assurda legge non può conoscere l’identità dei suoi genitori biologici prima del suo centesimo compleanno.

Il giovane vorrebbe veder esaudito il suo unico desiderio e scoprire di chi è figlio prima di diventare vecchio,

ma la burocrazia glielo impedisce. Biglietto unico acquistabile su Liveticket.it. Il film sarà

in programmazione anche domenica 22

alle 18.15, martedì 24 alle 21 e domenica 29 alle 15.30 e 21.