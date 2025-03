Il plauso dei partner e delle istituzioni: "Figure fondamentali dietro il bancone"

Un’iniziativa il cui successo non è dato solo dai numeri, sempre eccezionali, ma soprattutto dall’entusiasmo di chi vi prende parte: i baristi e i loro clienti per primi, ma anche gli sponsor che ogni anno offrono dei regali speciali ai primi classificati e, soprattutto, puntano i riflettori su un settore professionale fondamentale su tanti livelli diversi. "Riuscire a dare continuità a questa manifestazione – commenta il presidente di Ascom- Confcommercio Roberto Vignatelli – è molto importante per valorizzare chi ci fa cominciare la giornata con un sorriso. A questo proposito voglio cogliere l’occasione per ricordare Ivano Benazzi, nostro storico presidente e gestore di lungo corso del Bar della Posta, scomparso nel 2021, emblema del miglior modo di portare avanti la professione di barista, con onestà e franchezza, proprio come oggi fanno tanti lavoratori che interpretano questo mestiere".

"Questa manifestazione – interviene Andrea Zocca, presidente di Fipe – rimarca il valore del bar, un’istituzione per tutti gli italiani. Il suo ruolo cruciale si vede bene in momenti come questo, nel gesto delle tante persone che hanno acquistato il giornale e investito il loro tempo per regalare il loro voto a chi incontrano ogni giorno nel loro locale di fiducia". Tra gli sponsor c’è anche Daniele Versari di Estados Caffè, affiancato dalla figlia Virginia: "Viviamo un periodo storico in cui il caffè attraversa enormi difficoltà economiche dovute al costo delle materie prime. In questo contesto di incertezza l’unica strada percorribile è quella di valorizzarlo attraverso il ruolo fondamentale del barista, ed è quello che facciamo ogni anno con questa iniziativa alla quale teniamo a dar seguito anche in futuro".

A sostenere l’iniziativa anche il sindaco di Forlì Gian Luca Zattini che, pur senza rivelare a chi va il suo voto, ha confessato di contribuire anche lui all’iniziativa del Carlino compilando i tagliandi per il suo barista del cuore: "Il bar è un luogo al quale tengo moltissimo, perché crea condivisione e livella tutte le differenze. Al bar si incontrano persone di ogni ceto sociale e di ogni età in una contaminazione straordinariamente formativa e non solo: per tante persone è l’unico luogo per trovare un momento di socialità in una giornata che, altrimenti, sarebbe molto solitaria. Ci siamo innamorati del web, è vero, ma non dimentichiamo i luoghi dove ci si incontra in carne e ossa".

A questo proposito è intervenuto anche Alberto Zattini, direttore di Confcommercio: "Un domani l’intelligenza artificiale sarà in grado di sostituire tante professioni, ma la sfido a prendere il posto del barista che, con un sorriso, ti porge la tazzina del caffè".

Visto che la prima classificata è stata la barista meldolese Patrizia Scavone, alla cerimonia di premiazione ha preso parte anche il sindaco di Meldola Roberto Cavallucci, accompagnato dall’assessora Giovanna Piolanti: "Sono contento che per la prima volta si sia classificata prima una professionista di Meldola a rappresentare un mestiere tanto difficile quanto importante: i bar sono un punto di riferimento per la comunità, luoghi di socializzazione e presidi del territorio insostituibili".

Durante la manifestazione, gli sponsor hanno già confermato la volontà di dar vita a una nuova edizione del ‘miglior barista’ anche l’anno prossimo.

Testi di Sofia Nardi