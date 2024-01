Il ’poeta del pianoforte’ Giordano domenica in sala Mazzini

Roberto Giordano, definito ‘il poeta del pianoforte’ si esibirà domenica 28 gennaio alle ore 17 nella Sala Ex Cinema Mazzini in cui presenterà brani di Mendelsoohn, Shubert/Liszt, Chopin. Nel 2003 a soli 22 anni, Roberto Giordano fu premiato al ‘Concours Musical International Reine Elisabeth de Belgique’ di Bruxelles ottenendo importanti elogi dalla critica. Nato nel 1981, a diciotto anni si diploma all’Ecole Normale de Musique ‘A. Cortot’ di Parigi e al Conservatorio G. Rossini di Pesaro con la lode e la menzione d’onore. Poi nel 2007 consegue il diploma all’Accademia Pianistica di Imola, con il titolo di Master e qui, dal 2015, ricopre la cattedra di docente per poi assumere, dal 2017 al 2022 la vicedirezione.

Un altro importante titolo è il ‘Yamaha Artist’ che gli viene offerto dalla Yamaha Music Europe. Da segnalare anche la sua esperienza in musica da camera in cui collabora con Josè Van Dam, col violinista Feng Ning ed ha importanti incontri con Danilo Rossi, Leo Nucci, Marie Hallynck, Lorenzo Gatto e Yossif Ivanov. Inoltre Roberto Giordano è considerato anche un ottimo docente.

Biglietteria: intero 15 euro – ridotto 10 per over 65 e under 25; 5 euro per soci ‘Amici della Musica’, ‘Ottavini’ e accompagnatore minori di 16 anni: omaggio (soci ‘Ambasciatori’ e minori di 16 anni con accompagnatore. I biglietti saranno acquistabili direttamente online dal sito www.teatrodelleforchette.it. infoline : 0543/1713530 - forlimusicaaps@gmail.com.

R.R.