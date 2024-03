Il Polo H fa discutere. Critiche da Confesercenti

Il Polo H, citato dal vicesindaco Daniele Mezzacapo nell’intervista al Carlino di ieri, continua a far discutere. Al punto che il direttore di Confesercenti Forlì, Giancarlo Corzani, definisce la sua gestione "una vicenda esemplare di pessima amministrazione". Adducendo le colpe "soprattutto alla precedente amministrazione comunale", ma "non di meno l’attuale". L’iter, infatti, si concluderà nei prossimi mesi. Mezzacapo ha la delega all’urbanistica.

All’interno "dell’assurda programmazione deliberata dal precedente consiglio comunale, che ha accolto praticamente tutte le sollecitazioni pervenute dalle proprietà immobiliari", continua Corzani, la vicenda del Polo H "è sempre parsa la più inaccettabile perché inverosimile". Il Polo H si trova nelle immediate vicinanze dell’ospedale Pierantoni-Morgagni e, secondo quanto previsto dalla contestata programmazione, sorgerà un supermercato di 1.500 metri quadri, oltre a un ristorante fast food. La preoccupazione è che l’insediamento delle strutture commerciali nelle vicinanze dell’ospedale sia peggiorativo riguardo all’accesso allo stesso sia da parte dei parenti dei degenti, che dei mezzi di soccorso. Il direttore di Confesercenti esprime forti dubbi sul fatto che, in caso di intasamento del ponte di Vecchiazzano, le ambulanze possano utilizzare il ponte ciclopedonale sul fiume Rabbi, con tutte le limitazioni del caso: velocità ridotta a 30 km/h, peso inferiore alle 3 tonnellate e mezzo. "Resta il paradosso che un problema serio come il percorso dei mezzi di soccorso possa peggiorare per consentire l’insediamento di un nuovo supermercato e di un ristorante".

La colpa da attribuire a Mezzacapo, secondo l’associazione, è quella di "aver consentito la fattibilità, nonostante fosse decaduta la programmazione commerciale del Poc forlivese, per tutta la fase transitoria prevista, prorogata fino ai giorni nostri".

Nei giorni scorsi il vicesindaco è stato bersaglio di una dura polemica da parte del direttore di Ascom Confcommercio, Alberto Zattini. Che incassa la solidarietà della lista civica ‘Rinnoviamo Forlì’ (centrosinistra): "È inaccettabile che un amministratore non risponda nel merito a una critica fondata, bensì contrattacchi Alberto Zattini, che rappresenta un settore tra i più penalizzati in città, cercando di delegittimare le istanze che porta avanti in nome dei suoi associati. Rinnoviamo Forlì crede in un modo diverso di fare politica e di progettare il futuro economico di Forlì: il grido d’allarme della categoria va ascoltato, compreso e tradotto in azioni concrete. Ci dispiace constatare che oggi aprire un esercizio commerciale sia diventato un atto di coraggio, invece che una solida iniziativa imprenditoriale che porta ricchezza e benessere alla nostra città".

I Verdi, invece, fanno notare come in questi giorni "nessuno stia difendendo Mezzacapo". In particolare notano "il silenzio totale del sindaco, che non ha speso finora una sola parola in difesa dell’assessore a cui comunque ha delegato per cinque anni responsabilità così importanti".

Matteo Bondi