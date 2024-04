Il ponte della rinascita. Torna Ca’ Stronchino: "Una giornata storica"

Ieri a Modigliana in una gremita sala Bernabei firmato l’accordo tra il sindaco Giancarlo Jader Dardi ed il Commissario straordinario Francesco Paolo Figliuolo, per la ricostruzione del Ponte di Ca’ Stronchino, in via Carlo Alberto Dalla Chiesa, collegamento importante verso e da Faenza.

L’Infrastruttura viaria è stata in parte abbattuta dalle ondate di piena nel maggio 2023, con Modigliana oggi raggiungibile solo attraverso la strada provinciale 20, con accesso a senso unico alternato. La ricostruzione del ponte ha ricevuto enorme solidarietà da numerosi enti e Istituzioni: il tg de La7 e il Corriere della Sera, Fondazione Conad, Anci nazionale, Fondazione Cassa Depositi e Prestiti e Associazione regionale delle Fondazioni di origine bancaria della Emilia Romagna.

I loro rappresentanti sono tutti intervenuti e sono stati molto applauditi. Presenti anche il presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini con la sua vice Irene Priolo, e l’ingegner Errico Stravato, amministratore delegato di Sogesid spa, società di ingegneria del ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica e del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che ha preso in carico personalmente la realizzazione del progetto.

Nel suo intervento Dardi ha ripercorso la tragedia alluvionale che ha reso Modigliana un simbolo; è stato di gran lunga "il comune più colpito"; il primo cittadino ha spiegato "che grazie alla firma, le donazioni ricevute dal Comune, pari a 1.136.000 euro, vengono trasferite alla Sogesid"; le donazioni si aggiungono alle somme già riconosciute dal Commissario per la ricostruzione di 1.200.000 euro, per un costo totale di 2,4 milioni. Sogesid sarà impegnata su altri 11 interventi per la ricostruzione delle principali strade comunali: costo 86 milioni di euro. "La ricostruzione del Ponte di Ca’ Stronchino è una priorità – ha spiegato il sindaco – ed oggi si aprono le prospettive della ricostruzione di cui il nostro territorio ha urgente bisogno. Voglio rinnovare il più sincero ringraziamento a tutti gli enti donatori, alle associazioni ed alle istituzioni che ci sono state a fianco, alla Regione Emilia Romagna, al generale Francesco Paolo Figliuolo per il prezioso supporto ricevuto dalla sua struttura. Un ringraziamento particolare alla Sogesid spa che sarà impegnata negli interventi di ricostruzione. I suoi tecnici hanno già avviato la rilevazione del territorio per le procedure per la progettazione esecutiva e gli interventi di ricostruzione".

"Lo Stato e le Istituzioni hanno dimostrato che ci sono e stanno facendo bene – ha sottolineato il commissario Figliuolo –. Oggi è una bella giornata dal punto di vista meteorologico ma lo è anche perché questa occasione evidenzia la sinergia tra Istituzioni, fondazioni, privati e cittadini per far del bene".

"Come Sogesid – ha sottolineato Errico Stravato – metteremo a disposizione tutte le risorse e competenze tecniche necessarie, insieme a tutte le procedure consentite dalla legge, per accelerare i tempi per la pubblicazione della gara e quindi portare a termine con successo un intervento fondamentale per il territorio, lavorando col Comune e la Struttura commissariale, per restituire il prima possibile alla comunità le principali infrastrutture colpite dagli eventi alluvionali".

L’ultimo intervento è stato di Bonaccini, che ha ricordato i 4 miliardi di litri di acqua caduti in poche ore che hanno caratterizzato l’imprevedibilità di un fenomeno così catastrofico. "Dobbiamo ricostruire meglio di prima e più in sicurezza, non si potrà più costruire nelle città sulle zone alluvionate – ha spiegato –. E faccio un appello allo Stato, perché manca il personale che possa aiutare soprattutto i piccoli comuni con tutte le opere che dovranno realizzare". La chiosa è un moto d’orgoglio: "La Romagna si è rialzata da sola perché è abituata a rimboccarsi le maniche e a lamentarsi poco, ma non dobbiamo essere dimenticati".

Giancarlo Aulizio