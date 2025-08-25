Il ponte mobile chiuso: "Traffico eccezionale ma i lavori termineranno prima del 7 settembre"

Sulla riapertura del ponte mobile sul Canale Candiano, chiuso al traffico dal 18 agosto, trapela un cauto ottimismo: "I lavori procedono meglio del previsto e siamo fiduciosi di concluderli prima del 7 settembre", afferma il segretario generale dell’Autorità Portuale, Fabio Maletti. Anche se pare che già a fine mese la struttura possa riaprire. La manutenzione era inderogabile, ma sta mettendo a dura prova la viabilità cittadina e portuale, anche per la concomitanza con i cantieri Anas sulla Ss 16 Adriatica.

Le ordinanze del Comune di Ravenna e Anas sui limiti alla circolazione dei mezzi pesanti sono state emesse la settimana di Ferragosto, a ridosso della chiusura, "tempi troppo ristretti per organizzarci e limitare i danni. Chiediamo di essere invitati agli incontri in cui si discute di viabilità e logistica", sottolinea l’associazione degli Spedizionieri presieduta da Carlo Facchini. Un nodo critico è l’area della Darsena, con le vie Trieste, Darsena e Baiona percorse quotidianamente dai mezzi pesanti, autorizzati a spostarsi tra la dorsale nord e sud del Canale Candiano. Una possibilità ottenuta dalle associazioni degli autotrasportatori, per i quali sarebbe stato impraticabile arrivare fino a Cesena Nord e poi rientrare dalla E45. Ma per i cittadini l’impatto è notevole. Inevitabili le code dalla statale Romea nord (309) alla rotonda Cipro, alle vie delle Industrie e Chiavica Romea, verso il ponte Teodorico, diventato l’unico varco utile per oltrepassare il Candiano. Tutti incanalati lì, con effetti a cascata sulla viabilità di Ravenna. La Polizia Locale, spiega il comandante Andrea Giacomini, ha intensificato i controlli soprattutto sulle strade comunali intorno alla Darsena, mentre la Ztl di via Roma e via Mariani è sospesa per facilitare la circolazione: "In questi giorni affrontiamo volumi eccezionali di traffico".

A soffrire di più è Madonna dell’Albero, che deve fare i conti anche con la chiusura del sottopasso di via Cella. L’assessore alla viabilità Massimo Cameliani annuncia che "è in corso un dialogo con Anas per avere un incontro sul cronoprogramma dei lavori", mentre sia il sindaco Alessandro Barattoni che il commissario straordinario dell’Autorità Portuale Francesco Benevolo concordano sulla necessità di programmare un secondo attraversamento del Canale Candiano, per garantire sempre una struttura in funzione. Ad oggi, la chiusura del ponte mobile è mitigata dal periodo estivo, con scuole chiuse e aziende in ferie. Ma con la ripresa delle attività produttive e il rientro dalle vacanze, i flussi di traffico sono destinati ad aumentare.

Maria Vittoria Venturelli