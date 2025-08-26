Il ponte sopra il Montone. Sarà demolito e rifatto: intervento da 6 milioni

Un nuovo passo verso la ricostruzione. Prima, però, si dovrà passare dalla demolizione totale. Oggetto dell’intervento sarà il Ponte Braldo, il viadotto sul fiume Montone che fu gravemente danneggiato durante l’alluvione del maggio 2023. La Provincia nella scorse ore ha aggiudicato al Consorzio Imprese Romagnole di Cesena l’appalto per la demolizione e ricostruzione ponte lungo la strada provinciale 27 bis (via Ghibellina), che collega via Lughese alla via Emilia, da San Martino in Villafranca a Villanova.

L’opera, dal valore di circa 6 milioni, sarà realizzata dalle imprese esecutrici Coromano, Biguzzi ed Emmea Trade & Service. La gara, a cui hanno partecipato undici operatori da tutta Italia, è stata assegnata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (che incideva per il 20%; l’80% teneva conto della proposta tecnico-qualitativa). Il nuovo ponte, che sostituirà la struttura esistente, sarà lungo 101 metri e mezzo. E decisamente più alto rispetto a quello attuale: parliamo di un’aggiuta di 2,5 metri. Inoltre, avrà una larghezza di 14 metri che permetterà la presenza di due passerelle ciclopedonali laterali. Appoggerà su due sole pile in alveo: una a 25 metri, poi ci sarà una luce di 50 metri e l’altra pila a 25 metri dalla fine del ponte.

"Un intervento atteso da tempo – spiega Enzo Lattuca, presidente della Provincia – che rappresenta, per cittadini e imprese, un importante collegamento tra la via Emilia e la strada in direzione Lugo". Lattuca sottolinea che "il nuovo ponte è uno degli investimenti più importanti che la Provincia sta mettendo in campo. Un’opera che migliorerà la sicurezza idraulica della zona e consentirà una migliore fruizione della strada provinciale". "A gennaio, durante una serata pubblica molto partecipata – dichiara Roberto Cavallucci, vicepresidente della Provincia con delega alla viabilità – abbiamo condiviso il progetto esecutivo. Questa grande opera sarà realizzata da imprese importanti del nostro territorio. Appena possibile condivideremo con i cittadini le modalità e i tempi di esecuzione dei lavori".