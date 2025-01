Il posto di polizia trasloca al pronto soccorso

Il Posto di Polizia dell’ospedale si trasferisce al pronto soccorso. Una decisione resa necessario visti i lavori di ampliamento e ristrutturazione del pronto soccorso stesso (lavori iniziati, relativamente all’ampliamento, nella primavera del 2023, ed in fase di completamento, in questi giorni, per quanto riguarda l’area interna). Il Posto di Polizia era situato nell’atrio del Padiglione Morgagni (dal periodo della pandemia Covid): è stato trasferito in una sede adiacente ai locali del pronto soccorso. In occasione del trasferimento, si legge in una nota dell’Ausl, " per potenziare tale fondamentale servizio ed affrontare in modo più efficace il gravissimo e preoccupante fenomeno delle aggressioni al personale sanitario, il questore ha disposto anche un incremento dell’organico delle forze di polizia in ospedale". Il posto di polizia al pronto soccorso sarà aperto dal lunedì al venerdì (mattina e pomeriggio) e sabato mattina. "La Direzione di Distretto e la Direzione Medica dell’Ospedale esprimono sentiti ringraziamenti alle forze della Polizia di Stato per la professionalità e l’impegno quotidiani".