Il potere della scienza: quali i limiti da porsi per il bene dell’umanità?

‘Little boy’ e ‘Fat man’ sono le prime due bombe atomiche, ma se da un lato sono il risultato delle grandi capacità umane, dall’altro sono l’emblema del potere autodistruttivo che l’uomo racchiude nelle sue mani. Durante la seconda guerra mondiale gli scienziati di tutto il mondo si sono uniti per la disintegrazione, inizialmente non consapevoli di ciò che stavano creando. L’ordigno nucleare su Hiroshima non ha rappresentato solo un tragico momento, ma è stato anche uno di quegli eventi della storia dell’uomo che segna un punto di svolta, una pietra miliare e un drammatico dilemma sul quale si continua a scrivere e discutere: quali sono i limiti della scienza?

Non tutto ciò che è tecnicamente possibile o fattibile è perciò stesso eticamente accettabile. La scienza, come qualsiasi altra attività umana, sa di avere dei limiti da rispettare per il bene dell’umanità stessa e necessita di un senso di responsabilità morale. I cambiamenti legati alla tecnologia e alla scienza inducono alcuni a pensare che ci troviamo in un momento singolare della storia dell’umanità, quasi all’alba di una nuova era e alla nascita di un nuovo essere umano, superiore a quello che abbiamo conosciuto finora. Hiroshima e Nagasaki ne sono l’esempio lampante, eppure sembra che l’uomo non sia ancora in grado di capirlo.