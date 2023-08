Il pozzo ritrovato "Trasformiamolo in luogo storico"

Quando la passione per le storie di paese diventa un appello agli amministratori a prendersi cura delle testimonianze del passato. Succede a Meldola grazie ad Andrea Emanuele Cappelli che gestisce, insieme al fratello Riccardo Samuele, la pagina social molto seguita ‘Storie di Meldola’ e ricorda che negli anni ‘70 anche Meldola aveva la sua acqua curativa. Per ottenerla bastava attraversare il fiume Bidente all’altezza dell’attuale circolo tennis e raggiungere ’e poz dagl’ovi fredi’, sul terreno di proprietà della famiglia Lombardi. Il nome, che in italiano significa ’il pozzo dalle uova fradicie’ è dovuto all’odore intenso dell’acqua solforosa, che dalla valle del Rio Salso scorre verso Meldola e Fratta Terme. "Fino a cinquant’anni fa il luogo era frequentato da tanti meldolesi. A distribuire quest’acqua – scrivono i gestori del sito - a cui la tradizione attribuiva proprietà benefiche, era la famiglia di Domenico Lombardi, che nel 1929 divenne proprietario del ’Casetto smotte’. Nel casolare (all’epoca poco più di una rimessa per gli attrezzi) quest’ultimo visse con la moglie e i figli Dino, Giacomo, Pietro, Germano e Maria, all’ombra di una quercia tuttora esistente". Lo stesso Dino Lombardi, nipote di Domenico e attuale proprietario del terreno estraeva l’acqua dal pozzo con un secchio e la distribuiva in ciotole d’alluminio per pochi centesimi. Questa tradizione fu portata avanti dal 1962 al 1975. "Quella - prosegue Dino - era un’acqua buonissima da bere. Poi l’agricoltura, i pesticidi, gli allevamenti l’hanno inquinata".

A distanza di mezzo secolo dall’ultima estrazione, il pozzo è ancora integro, con la sua struttura in cemento. Lanciando un sasso al suo interno si sente il tonfo dell’acqua sul fondale. La recente alluvione ha devastato l’argine del Bidente, rendendo il luogo inaccessibile. Eppure, il piccolo manufatto (le cui prime testimonianze risalgono al 1466) è sopravvissuto alle calamità naturali e, come assicura Dino Lombardi, la sorgente era conosciuta da prima che suo nonno Domenico si trasferisse in quella zona alla fine degli anni Venti".

Arriva infine l’appello al sindaco Roberto Cavallucci, affinché quest’antica tradizione possa essere recuperata. "Perché non apporre una targhetta commemorativa sul pozzo con una breve descrizione di ciò che quel luogo ha significato per i meldolesi? In accordo con Dino Lombardi, proprietario dell’area, si potrebbe anche ripulire la zona e ripristinare un piccolo sentiero, per consentire a chi lo desidera di raggiungere il pozzo in totale sicurezza. Consapevoli delle difficoltà che ogni giorno incontra chi amministra, confidiamo nel fatto che la nostra piccola richiesta venga presa in considerazione".

Oscar Bandini