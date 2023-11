Il prefetto Argentieri in visita a Modigliana

Il nuovo prefetto della Provincia di Forlì-Cesena, Rinaldo Argentieri, è stato ieri in visita a Modigliana, nel giorno in cui si celebra il 14 novembre 1944, ovvero il 79° anniversario della Liberazione della città dal nazifascismo. Accolto dal sindaco Jader Dardi, dal vice sindaco Alice Lancioli, dall’assessore Giuseppe Travaglini, dalla capogruppo di minoranza Chiara Bonfante, il prefetto ha tenuto un incontro di un’ora nella sala del consiglio comunale con rappresentanti delle forze dell’ordine, associazioni locali, volontariato, protezione civile, vigili del fuoco, alpini, aviazione e tantissimi studenti con i loro insegnanti. "Una giornata importante per mantenere vivo il ricordo di una comunità che ha partecipato attivamente al movimento di Liberazione – ha affermato Dardi –. Oggi sappiamo bene cosa significa la guerra, come quella da tempo in corso tra Ucraina e Russia e quella recente tra israeliani e palestinesi. E noi diciamo basta alle guerre".

Argentieri ha quindi ammonito: "Ai ragazzi dico non date per scontato che ci sia la pace e neppure che i diritti, compreso quello di cui godiamo come la libertà, siano per sempre. Per la Costituzione siamo tutti uguali ma provate a immaginare che nella scuola dall’oggi al domani alcuni bambini non possano più frequentare perché ebrei". Gli studenti gli hanno chiesto in cosa consista la vita del Prefetto. "Passo il mio tempo ad ascoltare i sindaci, le forze dell’ordine, i cittadini che incontro per poter garantire al meglio i valori che lo Stato e il governo mi incaricano di diffondere. Abito in Prefettura a Forlì e mi piacerebbe accogliervi per una visita". Al Prefetto sono state consegnate una ricostruzione in 3d della statua di Don Giovanni Verità, salvatore di Garibaldi; una targa in ceramica raffigurante lo stemma di Modigliana; i due volumi dell’Accademia degli Incamminati, sulla ‘Romagna Toscana - storia di una terra di confine’. La visita è proseguita su alcune aree di frana, come quella del by pass della strada provinciale in cima al monte Trebbio.

Giancarlo Aulizio