Il Prefetto di Forlì-Cesena saluta la città con uno spettacolo canoro

Aveva annunciato la fine del suo mandato nel corso della cerimonia del 2 giugno, festa della Repubblica. Ieri, però, il prefetto di Forlì-Cesena Antonio Corona ha voluto salutare formalmente, uno per uno, i sindaci della provincia e i rappresentanti delle forze dell’ordine. A inizio commiato, a sottolineare il profondo legame con il territorio, Corona ha mostrato con fierezza la croce da commendatore al collo e ringraziato Gian Luca Zattini che ne aveva proposto il conferimento per l’impegno profuso in pandemia. Il prefetto ha dunque ricordato, con un breve excursus, questi 4 anni di impegno. Un saluto meno formale e più ’festoso’ alla città avverrà il 24 luglio all’arena San Domenico dove si esibirà anche in uno spettacolo canoro.