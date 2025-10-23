Il Premio Campigna nei luoghi di Santa Sofia

‘Uncoded entities – Entità non codificate’ è il titolo della 65ª edizione del Premio Campigna, progetto in programma sabato e promosso dal Comune di Santa Sofia, a cura di Lara Gaeta, con la partecipazione degli artisti Cuoghi Corsello, Aja Ireland e Joey Holder e ToffoloMusik. L’evento è organizzato in collaborazione con la Pro loco di Santa Sofia, la Cooperativa Atlantide, il Parco nazionale, l’associazione Rumors e i sostegno del Pnrr e della Fondazione Carisp di Forlì. Il coordinamento del progetto è di Institution startup di Santa Sofia, nata per ricercare, sviluppare e promuovere sistemi innovativi per la fruizione dell’arte e della cultura. L’evento, aperto al pubblico, sarà accessibile gratuitamente senza prenotazione.

"Sulla scia del recente ‘Forum internazionale sulla sostenibilità delle istituzioni culturali’, il Premio Campigna trasforma gli spazi culturali di Santa Sofia in un laboratorio di dialogo e sperimentazione – precisa la curatrice Lara Gaeta –, tra arte, atti performativi e coralità. Il titolo scelto evoca pratiche artistiche che si discostano dalla norma, capaci di oltrepassare ideali estetici e convenzioni di genere. Nella ricerca di artiste e artisti, immaginari naturali, umani e tecnologici si intrecciano dando vita a nuove forme di espressione e percezione".

La volontà degli organizzatori è quella di "attivare alcuni luoghi iconici di Santa Sofia deputati alla cultura e all’arte, per creare un percorso organico che rifletta sull’identità di questi spazi che portano con sé significati profondi e storie radicate nel tempo e nella memoria degli abitanti del borgo".

Nella Sala Milleluci, sabato dalle 16 alle 18, il duo artistico Cuoghi Corsello presenterà ‘Selettore n. 8’, opera del 1999 riattualizzata per questa sala, composta da 6 lampadari a gocce la cui luce si attiva in senso circolare, seguendo impulsi sonori interni ed esterni. L’opera viene attivata dal duo artistico attraverso una performance vocale con l’interazione di suoni elettronici generati dal software Pure Data. Selettore n. 8 viene donata dal collezionista Vezio Tomasinelli ed entra nella dotazione permanente del Parco di Sculture di Santa Sofia.

A sua volta Il Teatro Mentore è un altro punto del percorso al cui interno, alle 18.30, si esibirà sabato la sound e performance artist britannica Aja Ireland con la visual artist britannica Joey Holder, che si occupa di curare il design e gli aspetti visivi dell’opera. Insieme danno vita a Moult Mouth, performance inedita che riflette sul potere del corpo femminile nel presente, attraverso un’installazione immersiva composta da giochi di luce, videoproiezioni, effetti psichedelici, suoni elettronici e techno.

Terzo polo fondamentale è la Galleria d’arte contemporanea Stoppioni con il workshop dalle 10 alle 12, con le scuole; alle 16,30 saranno presentate da un lato le opere del duo Cuoghi Corsello della serie sintografie – immagini digitali generate sinteticamente attraverso l’utilizzo dell’intelligenza artificiale – e, dall’altro, alle 20.30 dopo l’apericena si terranno presentazione e talk di alcune opere delle artiste Aja Ireland e Joey Holder.

Questa edizione del Premio Campigna si concluderà alle 21.30 con un intervento musicale di Alessandro Zoffoli, in arte ToffoloMuzik – musicista e producer cesenate che viaggia in tutto il mondo registrando e archiviando suoni provenienti da contesti culturali e geografici differenti, dando vita a paesaggi sonori inediti. La performance musicale è a cura di Rumors.