Il premio degli Incamminati al rettore Molari

"I Musei Byron e del Risorgimento di Ravenna assomigliano all’Università di Bologna perché riescono ad essere attrattivi nel mondo". Lo ha ribadito ieri a Ravenna il rettore dell’Alma Mater Giovanni Molari, ricevendo il ‘Vincastro d’Argento Premio a una Vita’, l’onorificenza dell’Accademia degli Incamminati di Modigliana, che gli è stata consegnata nella Sala Muratori della Biblioteca Classense. "Le facoltà che abbiamo attivato in Romagna – ha aggiunto Molari – sono di altissimo livello e i corsi di Medicina di Ravenna e Forlì non hanno nulla da invidiare a quelli di Bologna".

D’altra parte, ha spiegato il presidente dell’istituzione modiglianese Venerino Poletti, aprendo i lavori dell’annuale Tornata dedicata questa volta a ‘Byron in Romagna ed in Toscana’, "l’Accademia degli Incamminati riconosce a Molari il suo impegno costante, preciso ed entusiastico per l’insediamento dell’Università in Romagna. Avere l’ateneo vuol dire avere vita, futuro: lo studio è libertà".

"Questa è una giornata doppiamente importante – ha aggiunto la presidente della Fondazione Cassa di Risparmio, Mirella Falconi Mazzotti –, perché il premio che viene conferito al rettore Molari sottolinea il suo continuo impegno per il radicamento dell’Università in Romagna. Inoltre, la visita dell’Accademia ai Musei Byron e del Risorgimento rappresenta la conferma di come questi, ideati da Antonio Patuelli e realizzati dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, sono sempre più una meta ambita per le massime istituzioni culturali italiane".

E dopo la dotta relazione tra scienza e filosofia in epoca romantica tenuta da Venerino Poletti, Franco Gabici, vicepresidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna e il presidente del gruppo La Cassa di Ravenna, Antonio Patuelli, sono entrati nel tema byroniano. "Byron – ha detto Patuelli – ha vissuto un periodo felice a Ravenna e, tra le pinete e il Palazzo del conte Guiccioli in cui soggiornava, ha scritto i suoi componimenti migliori, a partire da quelle pagine ispirate dall’amata Teresa Gamba in cui Byron attribuisce a Dante tutti i suoi desideri di libertà, di separazione tra Stato e Chiesa".

Giorgio Costa