Il premio Oscar Brendan Fraser al Saffi

Il film diretto da Shekhar Kapur ruota attorno al tema dell'amore e del matrimonio ed è ambientato tra Londra e l'Asia meridionale. Due amici d'infanzia, Zoe (Lily James) e Kazim (Shazad Latif), saranno alle prese con le richieste delle loro rispettive famiglie fortemente legate alle proprie tradizioni culturali, soprattutto per ciò che riguarda l'amore. Zoe dovrà fare i conti con le pretese di sua madre Cath (Emma Thompson) e con gli appuntamenti online. A Kazim, invece, toccherà un matrimonio combinato. Zoe segue Kazim nel suo viaggio da Londra a Lahore, in Pakistan, per documentare il matrimonio con la donna sconosciuta. La ragazza, osservando quanto sta accadendo al suo amico, inizia a domandarsi se queste esperienze e questa cultura a lei poco nota possano insegnarle qualcosa sulla ricerca dell'amore. I due protagonisti dovranno decidere se seguire le proprie famiglie o i propri sentimenti, certi che esista una strada giusta da percorrere che possa permettere loro di ascoltare il proprio cuore. La sceneggiatrice Jemima Goldsmith Khan per scrivere questo film si è ispirata alla sua storia personale, infatti a metà degli anni '90 si innamorò e sposò un uomo dell'Asia meridionale: Imran Khan Niazi, star del cricket e Primo Ministro del Pakistan dal 2018 al 2022.

In cartellone rimane The Whale, un film che ha già fatto molto parlare di sé, ancora prima della sua uscita nelle sale, tra reazioni entusiastiche e altre più critiche. La pellicola diretta da Darren Aronofsky, racconta la storia di Charlie (Brendan Fraser), un professore d’inglese che soffre di grave obesità e, per questo, vive come recluso nella sua stessa casa. L’uomo tiene corsi universitari di scrittura online, tenendo sempre la webcam spenta per non mostrarsi ai suoi studenti. Charlie ha perso ogni rapporto con il mondo esterno, compreso il legame con la figlia adolescente, Ellie (Sadie Sink), che non vede ormai da diversi anni. L’unica persona che Charlie frequenta è Liz (Hong Chau), l’infermiera che lo aiuta con le medicazioni e le cure. Dopo una diagnosi che attesta che a Charlie resta poco tempo da vivere, l’uomo decide di riallacciare i rapporti con la figlia, per cercare un’ultima possibilità di riscatto in una vita che sembra non gli offrirà un’altra chance. Nel frattempo nella sua esistenza entra anche un’altra figura: si tratta di Thomas (Ty Simpkins), un giovane membro della New Life Church che tenta di evangelizzarlo. La presenza di nuove persone - e soprattutto della figlia Ellie - nella vita di Charlie porterà l’uomo a scavare nei propri ricordi e nei traumi che lo hanno portato a essere la persona che è diventata. Grazie alla sua interpretazione in The Whale, Brendan Fraser ha vinto il premio come miglior attore protagonista, mentre la statuetta per il miglior trucco è andata a Adrien Morot, Judy Chin e Anne Marie Bradley che hanno curato l’aspetto di Charlie.