Il Premio Verzocchi "Idee no vax e misogine Saprà valutare le opere?"

È un esperto di liturgie (sul Foglio ha recensito oltre 200 messe), ma anche di arte italiana, Camillo Langone. Il giornalista che presiederà la commissione alla quale è affidata la scelta dei dipinti che, nel contesto del ‘Premio Verzocchi’, saranno aggiunti all’omonima collezione forlivese, è però noto soprattutto per altre questioni, come le sue posizioni contrarie all’uso delle mascherine nel periodo più critico della pandemia e per essere l’autore di un articolo (uscito su Libero nel 2011) titolato ‘Togliete i libri alle donne: torneranno a far figli’. Un nome, insomma, che non poteva non destare discussioni.

A sollevarle è stata la Consulta laica forlivese tramite una nota: "La nomina di Camillo Langone genera stupore e indignazione. L’amministrazione comunale avrebbe potuto scegliere per questo ruolo esperti di alto profilo del nostro territorio e non solo, ma ha preferito un personaggio che si è distinto per polemiche antiscientifiche a partire dall’evoluzionismo di Darwin, definito una superstizione ottocentesca, fino ad approdare alla propaganda ‘no mascherine’ in tempo di Covid e al definire ‘fasciste’ le misure di confinamento sanitario".

La Consulta prosegue parlando delle posizioni di Langone sulla questione di genere: "Nessun processo ad alcuna opinione, ma è d’obbligo una seria riflessione sulle posizioni di stampo talebano contro le donne, del presidente Langone. Affermare che per tornare a far figli bisognerebbe togliere i libri e l’istruzione alle donne è un pensiero vergognosamente misogino, culturalmente arretrato e intollerabile. La collezione Verzocchi, patrimonio di tutte e tutti i forlivesi, con le sue tele ci racconta il mondo del lavoro. Dagli anni ’50 ad oggi molto è cambiato. Le donne sono diventate determinanti per lo sviluppo economico e la crescita di una società radicalmente mutata. Ci si può domandare allora con oggettiva preoccupazione: con quale sguardo il presidente della commissione esaminatrice saprà cogliere questo mutamento e trasferirlo nelle sue valutazioni artistiche e culturali?".

Il Comune, da parte sua, risponde con una nota tecnica che avanza alcune precisazioni sulla selezione: "Quella di Langone non è una nomina – correggono dall’amministrazione – bensì l’esito di un avviso di selezione pubblica per l’assegnazione dell’incarico di un professionista competente nell’ambito dell’arte contemporanea per il coordinamento del ‘Premio Giuseppe Verzocchi’. Nell’ambito di tale avviso, sono pervenute due candidature. Il 2 dicembre 2022 la commissione esaminatrice, previa verifica dei requisiti di ammissibilità dei candidati, ha provveduto all’esperimento della procedura per la valutazione di entrambi i curricula e a formulare apposita graduatoria. Alla luce dell’esperienza maturata e rispetto ai compiti richiesti, il suddetto incarico di lavoro autonomo professionale è stato affidato a Camillo Langone".

Sofia Nardi