Il presidente Cappelli: "Saremo pronti per la C. E ora un progetto per attrarre la città"

"Volli, sempre volli, fortissimamente volli": nel celebre motto di Vittorio Alfieri è compendiato tutto l’orgoglio straripante di un ultrasettuagenario che, dopo una lunga sequela di stagioni storte, speranze disattese e bocconi amari ingollati, è riuscito a coronare il suo grande sogno di riportare il Forlì là dove gli compete. Nel calcio che conta. Quello con la C maiuscola.

Gianfranco Cappelli, presidentissimo del club di viale Roma, non ha atteso un secondo di più e al triplice fischio che, giovedì, ha decretato la vittoria casalinga del Galletto contro la Pistoiese e la contestuale aritmetica certezza della promozione, è scattato in campo lasciandosi andare a un’esultanza catartica, urlata a squarciagola, con il viso avvampato di un rosso pompeiano e i pugni chiusi levati al cielo. "In quel momento ho pianto a dirotto, emozionandomi come mai prima nella mia vita", scandisce ancora commosso il giorno dopo. E aggiunge: "Ancora adesso fatico a rendermi conto di quello che abbiamo fatto".

Cappelli poi torna sul passato recente e magnifica le doti di ‘rabdomante’ di talenti del direttore sportivo Cristiano Protti: "Avessimo seguito maggiormente i suoi suggerimenti, probabilmente già l’anno scorso avremmo conseguito la promozione...". E quindi il passato remoto: "Ci sono stati periodi bui, dovuti all’inesperienza, nei quali ho reagito in un modo sbagliato creandomi inimicizie, anche a livello di tifosi. Oggi di ciò sono pentito".

Tornando alla stretta attualità, Cappelli individua nel derby di ritorno col Ravenna il 23 marzo, quello dei 3.500 spettatori che ha riacceso l’entusiasmo per il pallone in città, il momento clou della stagione: "È stata una vittoria entusiasmante, perché ci ha permesso di capire che potevamo davvero conquistare la promozione. Merito di un’alchimia perfetta creatasi tra tutte le componenti".

Ritrovato il ‘cortile’ di casa, il Galletto ora dovrà cercare di mettere radici. Da dove si riparte? Il presidente ha le idee chiarissime: "Mi sono reso conto che la struttura creata negli ultimi anni ha dato i suoi frutti. Ritengo che il Forlì, a livello organizzativo, non abbia nulla da invidiare ad altre realtà. Certo, ci sono club che hanno fatto del professionismo in modo diverso e più ‘elegante’, quindi dovremo affinarci. Ma sono certo che non ci manca nulla per disputare un buon campionato".

Quanto al lato squisitamente sportivo, Cappelli rassicura che "la società non si farà cogliere impreparata" e ha già dato carta bianca "all’amico Chicco – il ds Protti – di rivedere il discorso tecnico di concerto con l’allenatore e il suo staff". Prematuro parlare di obiettivi, "però mi piacerebbe poter portare questa società a un livello ancora più alto, beninteso compatibilmente con le nostre possibilità. Ogni cosa a suo tempo".

Poi la rivelazione: "Siamo stati avvicinati da grandi gruppi e speriamo di presentarci ai nastri di partenza, in serie C, con un progetto che possa invogliare la città e il suo tessuto imprenditoriale" Cappelli, infine, gongola per gli "attestati di stima" ricevuti da parte dell’amministrazione comunale: "Con loro intratteniamo da tempo buoni rapporti, ma è chiaro che ci aspettiamo una mano, nei limiti del possibile. Fermo restando, sia chiaro, che non pretendiamo la luna".