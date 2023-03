Il presidente degli apicoltori ricevuto dal governo

Il presidente dell’Associazione forlivese apicoltori Pietro Miliffi, accompagnato dal parlamentare Jacopo Morrone, è stato ricevuto insieme ad una delegazione di Mic-Miele in Cooperativa, guidata dal presidente Riccardo Babini e da Vito Domenico Sciancalepore, direttore di FedagriPesca, dal sottosegretario alla salute Marcello Gemmato. Miliffi, che rappresenta 355 apicoltori dei territori di Folì-Cesena e Rimini, insieme alla delegazione, ha illustrato al sottosegretario le "gravi criticità" contenute nel decreto legislativo 134 del 5 agosto 2022, che contiene disposizioni in materia di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali e riorganizza l’intero sistema di identificazione e registrazione (sistema I&R), comprendendo anche le movimentazioni apistiche con "il pericolo, assolutamente da scongiurare, di nuovi e ingiustificati appesantimenti burocratici a carico delle attività apistiche" visto che il settore è stato duramente colpito negli ultimi anni dalla siccità e dai cambiamenti climatici. "Forse i legislatori europei e quelli nazionali – conclude ironicamente Miliffi – pensano che le api si possano tracciare come avviene ad esempio con le mucche. In un’arnia vivono oltre 50mila api e i telaietti sono una decina. Non è un caso che anche i veterinari che dovrebbero controllare sono stati i primi a giudicare negativamente il decreto".

o.b.