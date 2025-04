Il presidio davanti alla Bakery. Ferito 60enne, i colleghi scioperano: "Sicurezza, serve più impegno"

Il presidio davanti ai cancelli dello stabilimento Bakery di Forlimpopoli è iniziato all’1,30 di notte ed è proseguito per tutto il giorno. Si lavora su turni all’interno dell’azienda, ma con ingressi dilazionati nel tempo di due o tre addetti alla volta. Lo sciopero, con relativo presidio, è stato indetto dai sindacati Flai Cgil, Fai Cisl, Uila Uil, Nidil Cgil, Felsa Cisl, Uiltemp Uil a seguito del grave infortunio sul lavoro che lo scorso mercoledì ha portato un 60enne di Fermo ad essere operato d’urgenza al Bufalini di Cesena per un trauma cranico da caduta. L’esatta dinamica non è chiara, anche perché l’addetto si trovava da solo nella cella frigorifera dove poi è stato trovato già privo di sensi.

"Probabilmente è andato a sbloccare il carrello che si trova in alto: a volte si blocca e il solo modo per riattivarlo è quello di salire sulle scaffalature – raccontano alcuni lavoratori davanti al cancello dell’azienda –. Il giorno dopo l’incidente, il macchinario che fa sbloccare da remoto il carrello è arrivato in linea".

Quello di ieri è stato un presidio vero, con lavoratrici e lavoratori che hanno incrociato le braccia e sono rimasti davanti ai cancelli. "Siamo così riusciti a veder entrare scatoloni con scarpe antinfortunistiche e altri dispositivi di protezione personale – dichiarano i sindacalisti – che gli stessi lavoratori ci hanno testimoniato essere completamente assenti in struttura". Alcuni non hanno aderito allo sciopero, ma in tanti sì, e, parlando con loro, i sindacati hanno scoperto anche altre criticità. "È emersa una situazione di gravissima precarietà con più di sette agenzie coinvolte nel reclutamento dei lavoratori, con contratti che vanno da un periodo di 15 giorni ad un massimo di tre mesi – affermano i sindacati – e anche lavoratori in appalto sotto numerose cooperative; tra cui una presunta somministrazione illecita di manodopera tramite una cooperativa di logistica di Parma, con una prevalenza di lavoratori di origine indiana. Ad aggravare la situazione si riscontra la presenza di lavoratori europei, assunti con contratto internazionale, senza l’applicazione del contratto collettivo nazionale del lavoro italiano; nella sede dell’azienda vengono impiegati anche lavoratori che hanno un contratto diverso da quello previsto dal settore in cui opera Bakery".

L’addetto ferito è di Fermo, città nella quale ha sede un altro impianto della stessa società, ma che a gennaio 2023 è stato devastato da un incendio. Alcuni lavoratori hanno poi trovato impiego nello stabilimento di Forlimpopoli, aperto da meno di due anni. Nel pomeriggio di ieri si è tenuto un incontro, presso la sala del consiglio del Comune di Forlimpopoli e alla presenza della sindaca, Milena Garavini, tra le sigle sindacali e delegati della proprietà. "Abbiamo ottenuto la disponibilità a un incontro venerdì alle 14 con il proprietario – spiegano i sindacati – per discutere di due punti fondamentale: la stabilizzazione dei lavoratori e l’impegno sulla sicurezza nel lavoro".

Matteo Bondi