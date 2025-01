Il (prezioso) libro ritrovato. Le meditazioni di Fulcieri approdano al ’suo’ liceo

Era difficile dire chi fosse più contento dei due: se Susi Olivetti, preside del liceo scientifico ‘Fulcieri Paulucci di Calboli’, o il bolognese Antonio Ferri, giornalista in pensione, che ha omaggiato la scuola di un prestigioso dono.

Il regalo in questione è un libro del 1908, ‘Noi Giovani’ scritto da Hans Wegener, appartenuto a Fulcieri Paulucci di Calboli, l’eroe forlivese della Prima Guerra Mondiale, che in diverse pagine ha fatto di suo pugno diverse annotazioni. Fulcieri, che ha letto questo libro nel 1914 a Berna quando aveva 21 anni, ha datato sul frontespizio una frase: ‘Essere forti per diventare grandi: ecco il dovere’. Il libro tratta un argomento assai delicato anche oggi: "Il problema sessuale nella vita prematrimoniale di ogni giovane" e, spiega Ferri "i numerosi commenti di Fulcieri sono di grandissima attualità e non sembrano scritti più di cent’anni fa. Ad esempio parla del grande affetto e della stima che si deve avere per le donne, esprime grande compassione per le prostitute, e manifesta profondo disprezzo verso gli stupratori; infine, da buon cattolico, apprezza la castità degli uomini prima del matrimonio".

Il libro, pezzo rarissimo, non ha un valore netto, ma esperti lo valutano attorno a diverse migliaia di euro. "Non avrei mai pensato di avere qualcosa appartenuto a Fulcieri – ha detto la preside – e così quando nella scorsa primavera ho ricevuto la telefonata del signor Ferri sono rimasta piacevolmente sorpresa e confesso che ho osservato le foto che mi ha mandato con una certa emozione". L’idea della dirigente dell’istituto superiore è rendere il libro fruibile a tutti, collocandolo in una vetrinetta nella biblioteca dell’istituto dedicata alla memoria del prof Andrea Brigliadori. "Perché ogni studente merita di sapere a chi è intitolata la sua scuola".

Il ritrovamento del libro da parte di Antonio Ferri appartiene alla pura casualità: "Nella primavera 2024 sono andato a Roma ad un’asta. Ad un certo punto viene presentato un lotto dal titolo ‘Cassa con una quantità di libri’ che sopra aveva un libro dedicato a Papa Benedetto XIV Lambertini, un bolognese di cui posseggo molto volumi. Me lo aggiudico per 200 euro. Quindi mi accorgo che diversi libri erano della famiglia Paulucci di Calboli, e uno in particolare portava le note di Fulcieri. Così ho contattato Giovanni Tassani, ed è nata l’idea di donarlo al Liceo Scientifico intitolato proprio a lui".

Stefano Benzoni