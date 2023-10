Il primo giorno di scuola (atto terzo). Bimbi, alunni e studenti sui banchi nelle tende del Palazzo dello sport

Ancora emozioni forti ieri mattina per i 90 alunni della scuola d’infanzia, primaria e media di Tredozio, che, per il ’terzo’ primo giorno di scuola, hanno varcato la soglia del palazzetto dello sport, dopo il primo giorno di scuola il 15 settembre nello storico edificio scolastico – ora inagibile per terremoto – e il secondo primo giorno nelle tende della Protezione civile, il 21 settembre.

Alle 8.20 entrano i ragazzi delle medie, allegri e vocianti, raccontando fra loro che cosa hanno fatto la domenica; qualcuno azzarda qualche battuta sulle partire di calcio e altri accennano ad escursioni nei boschi o nella campagna circostante. Le insegnanti accolgono i ragazzi sorridenti. Caterina Mordenti, insegnante d’inglese e referente per i docenti delle medie, fa da premurosa padrona di casa: "Vogliamo sdrammatizzare la situazione e quindi diamo loro il benvenuti a scuola in ambienti diversi". Annuisce Margherita Giamblanco, collega di matematica e scienze.

Appare dolorante la sindaca Simona Vietina, reduce da un drammatico incidente stradale sull’autostrada A1 a Reggio Emilia, dove se l’è cavata con ammaccature e una preoccupante ferita al cristallino dell’occhio destro (mentre i compagni di viaggio hanno riportato varie ferite, fra cui Melania Collinelli, l’ingegnera dell’ufficio tecnico che sarà sottoposta ad intervento chirurgico per una frattura pluriscomposta ad una gamba).

"Ragazzi – è l’incipit della prima cittadina, con evidente collare protettivo – vi auguro buon lavoro per la terza volta, nella speranza che nei mesi futuri vi troviate bene all’interno delle tende del palazzetto dello sport, montate in tempi record nei giorni scorsi dai volontari dell’Associazione nazionale Alpini e della nostra Protezione civile, che ringraziamo".

Alle 8.30 arrivano i ragazzi della scuola primaria, dalla parte opposta dell’ingresso delle medie, mentre i piccoli dell’infanzia (con un terzo ingresso separato) entrano alla spicciolata fino alle 9, con diverse mamme che li accompagnano all’ingresso. L’insegnante Vera Tassinari, referente delle maestre dei 18 bimbi della classe eterogenea dell’infanzia, pensa positivo: "Ora qui nel palazzetto dello sport abbiamo un tetto sopra la testa e ci sentiamo al sicuro". Aggiunge Monia Tassinari, responsabile fra gli insegnanti dei 40 bambini della primaria: "Proseguiremo la didattica anche all’aperto (per esempio, le attività motorie), ma almeno ora siamo tutti più sereni. Noi insegnanti? Ci stiamo mettendo in gioco, disposti ad essere più flessibili". Per Caterina Mordenti "la vicinanza dei bimbi dell’infanzia nello stesso luogo, con le loro attività giocose, ci hanno ispirato il ‘Ballo della gioia’, eseguito come inaugurazione dell’ingresso scolastico nel palazzetto dello sport". La sistemazione nel Centro sportivo sarà definitiva? Risponde la sindaca: "Durante la recente visita a Tredozio la dirigente regionale della Protezione civile, Rita Nicolini, ha considerato varie possibilità e per le costruzioni dei moduli in legno aspettiamo la visita di alcune ditte specializzate".