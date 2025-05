Il primo invito a Leone XIV: "Madonna del Fuoco, venga a trovarci per i suoi 600 anni"

"Grandi, questi cardinali. Magari non più giovanissimi, ma ci sorprendono sempre". Mons. Livio Corazza, vescovo di Forlì-Bertinoro, ha seguito l’elezione di Leone XIV, dalla fumata bianca alle prime parole in piazza San Pietro, insieme ad alcuni giovanissimi nella parrocchia di Santa Rita: era in calendario un incontro in preparazione dei centri estivi. "I ragazzi, com’è normale, non conoscevano Robert Francis Prevost, guardavano me e mi chiedevano: ’sei contento?’. Certo che sono contento! Ed è stata una bella esperienza condividere questo momento con loro". A proposito di età, sorride: "È la prima volta che il Papa è più giovane di me...".

Papa Prevost è stato prefetto per il dicastero dei vescovi dal 2023 alla morte del suo predecessore, Francesco. La nomina di Corazza è precedente al suo arrivo in Vaticano e, dunque, non ha mai incontrato Leone XIV. Ma ha già in mente un’occasione in cui vorrebbe fare la sua conoscenza in modo speciale: "Lo inviteremo di sicuro alle celebrazioni del 4 febbraio 2028, per i seicento anni della nostra patrona, la Madonna del Fuoco. Certo, è impossibile prevedere oggi se questa richiesta sarà accolta. Avevo invitato anche Francesco per alcune ricorrenze, e lui mi aveva risposto che non poteva. Ma farò sicuramente richiesta".

Tra le prime riflessioni di Corazza ce n’è una che, nelle maratone televisive, difficilmente è venuta in mente. "Leone era il nome del frate più stretto collaboratore di San Francesco d’Assisi, uno dei suoi primissimi seguaci. È stato missionario e ha scelto un nome francescano. E in effetti Prevost è stato uno dei prefetti della Curia voluti da Bergoglio. C’è continuità con Papa Francesco". E si lascia ispirare dalle prime parole, i primi indizi: "L’ultimo con questo nome, Leone XIII, fu il Papa dell’enciclica Rerum Novarum, che in latino significa ‘cose nuove’... Cose nuove... – ripete – Ed è il Papa delle questioni sociali. Infine, nelle sue primissime parole, abbiamo sentito l’appello alla pace".

Marco Bilancioni