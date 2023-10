Il problema dei tronchi nel letto dei fiumi

Caro Gian Luca, il tema dei fiumi è lungamente dibattuto. Accade inevitabilmente da mesi, ma in questi giorni in particolare: oltre a Bignami (Fratelli d’Italia), lo ha toccato il presidente della commissione alluvione Lauro Biondi (Forza Italia). Entrambi hanno attaccato la Regione. Ma proviamo a entrare nel merito: Bignami ha toccato un aspetto che sta a monte della manutenzione, ovvero le carte relative ai fiumi. Documenti che la Regione (che ha la competenza sui corsi d’acqua), dice Fratelli d’Italia, non ha fornito. Ciò che sottolinea lei, Gian Luca, è diverso: i soldi per la manutenzione straordinaria dei fiumi sono stati stanziati dal generale Francesco Paolo Figliuolo mercoledì (ne parliamo anche sull’edizione di oggi), è chiaro che materialmente i lavori si faranno da ora in poi. La polemica, però, è su ciò che è accaduto prima. E – è facile prevederlo – su ciò che accadrà da ora in poi: ovvero, in entrambi i casi, la velocità con cui gli enti si muovono.

Detto questo, Fausto Pardolesi dell’ex Genio Civile ha sostenuto, durante una seduta della commissione alluvione, che i tronchi sull’alveo possono avere anche l’utilità di rallentare la velocità della piena. Non sono un tecnico, di certo però la gente si preoccupa... Col meteo cambiato, eventi estremi possono anche ripetersi: a maggio, Faenza si allagò due volte in due settimane.