Il prof Brizzi al circolo Aurora: ’Tra Oriente e Occidente’

Oggi pomeriggio alle 17.30, presso il Circolo Aurora, in corso Garibaldi, 80, a Forlì, il professor Giovanni Brizzi terrà una conferenza dal titolo ’Tra Oriente e Occidente. Conflitti del mondo classico per comprendere il presente’. A margine dell’incontro sarà presentato anche il volume ’Roma contro i Parti. Due imperi in guerra’ (Carocci 2022), dello stesso Brizzi, dedicato al secolare conflitto tra l’impero romani e quello dei Parti,.

L’iniziativa è organizzata dall’associazione culturale La Foglia insieme a Italia Nostra - sezione di Forlì, con il patrocinio di Società di Studi Romagnoli e Programma Sfera - Università di Parma. Giovanni Brizzi è professore emerito dell’Alma Mater Studiorum Università di Bologna. Già professore alla Sorbona, è Premio Linceo (1999) e Officier nell’Ordre des Palmes Académiques francese. Tra i suoi volumi: ’Annibale’ (il Mulino, 2014) e ’70 d.C. La conquista di Gerusalemme’ (Laterza, 2017).