Il prof Ieranò presenta ‘Omero,. Nausicaa e l’idillio mancato’

Terzo appuntamento con la 26ª edizione della rassegna ‘Incontri con l’Autore’ promossa dalla Fondazione di Forlì all’auditorium di Intesa Sanpaolo (via Flavio Biondo) e dedicata quest’anno alle ‘Variazioni sul Mito’. Protagonista oggi (ore 17.30) sarà l’Odissea e in particolare i versi dedicati alla figura di Nausicaa. Il libro che verrà presentato, firmato da Giorgio Ieranò (foto), s’intitola ‘Omero, Nausicaa e l’idillio mancato’. Ieranò, saggista e traduttore teatrale, già firma del Carlino, insegna Letteratura greca all’Università di Trento. È responsabile scientifico del Laboratorio di ricerche sul teatro antico ‘Dionysos’ ed è autore di numerose pubblicazioni sulla mitologia. A dialogare con lui sarà il vicepresidente della Fondazione Gianfranco Brunelli, letture di Laura Zoli. Ingresso libero, volume in omaggio.