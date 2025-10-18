Il profumo di tartufo invaderà Dovadola

Giunta alla 58ª edizione, ritorna domani a Dovadola la Fiera e Sagra del Tartufo, organizzata dalla Pro loco, che per l’occasione riuscirà ad impegnare un centinaio di volontari, soprattutto agli stand gastronomici in piazza Berlinguer sotto diversi tendoni pronti ad accogliere ai tavoli centinaia di buongustai che arriveranno da tutta la Romagna e non solo. "La manifestazione – spiega il presidente della Pro loco, Mirco Tedaldi – è nata per valorizzare il tartufo e i prodotti tipici del territorio, tra cui funghi, castagne, miele, formaggi, vino e salumi, in particolare il pregiato tartufo bianco delle nostre colline per promuovere le bellezze della nostra cittadina, capoluogo del tartufo bianco della Romagna, il famoso tuber magnatum pico".

Le strade del centro storico saranno animate per tutto il giorno dalle bancarelle di venditori ambulanti, produttori agricoli e in particolare dal mercatino del tartufo esposto nei banchi dei rivenditori. Nelle prime sagre di domenica scorsa a Portico, Premilcuore e Marradi il tartufo bianco costava da 200 a 250 euro l’etto, mentre il nero da 35 a 60 euro l’etto. Turisti e buongustai potranno degustare le specialità locali a base di tartufo, che hanno reso famosa questa manifestazione: le tagliatelle, rigorosamente tirate a mano per diverse settimane dalle sfogline dovadolesi, e tante altre delizie tra cui polenta, crostini, uova, panzerotti, scaloppine, salsiccia, carne al girarrosto, piadina romagnola e fritta, patatine fritte e vini tipici romagnoli, fra cui Sangiovese, Albana e Cagnina. Alle 11.30 in piazza Berlinguer un’apposita giuria premierà il miglior tartufo o Tartufo d’Oro presente in fiera. Fra le mostre, saranno esposte ‘Foto storiche della Sagra del Tartufo’ in via Garibaldi e ‘Galleria fotografica del tartufo di Dovadola’ in via Tartagni Marvelli. La manifestazione prevede anche un’area giochi per bambini e tendoni ristorante attrezzati per garantire confort anche in caso di maltempo.

Ma come sta andando la stagione del tartufo bianco, aperta per la raccolta dall’inizio di ottobre? Risponde Tiberio Roncuzzi, commerciante di Carraie di Ravenna e decano sulla piazza della sagra dovadolese: "Siamo ancora all’inizio della stagione, con buona qualità, ma ancora scarsa quantità, perché è vero che è stata favorita da alcune piogge estive, però ultimamente il terreno è troppo asciutto. Inoltre, il clima è cambiato molto, con inverni senza neve ed estati troppo calde. Speriamo però nel mese di novembre". I prezzi? Risponde Roncuzzi: "Saranno stabiliti poco prima di esporre il prodotto domenica stessa, ma saranno il più possibile accessibili a tutte le tasche dei nostri affezionati clienti e ai visitatori della bella e tradizionale sagra di Dovadola".

Quinto Cappelli