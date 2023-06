Il Progetto ’900 è importante per tutta la città

Pier Giuseppe Dolcini *

Ho letto l’intervista a Giovanni Tassani pubblicata l’11 giugno e credo che alcune valutazioni e considerazioni sia opportuno le faccia. Conosco Giovanni Tassani dai lontani anni della nostra giovinezza e dalla comune passione per la politica. Giovanni, che già allora era molto bravo, oggi è qualcosa di più: è uno storico, studia, raccoglie documenti, li esamina e ne capisce i motivi e i collegamenti. Non tanto e non solo la Fondazione Ruffilli, ma l’amministrazione comunale, tutta la città e tutta la Romagna ne deve riconoscere i meriti per le donazioni al Comune di Forlì dei grandi archivi Paulucci Di Calboli.

* presidente

Fondazione Roberto Ruffilli