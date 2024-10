Il progetto ’Ben-Essere’: "Promuoviamo il turismo e i corretti stili di vita"

Il suo progetto è menzionato tra le ‘eccellenze’ della Wellness Valley romagnola, ovvero le iniziative che contribuiscono a diffondere – secondo gli analisti della Wellness Foundation, ideata dal patron di Technogym Nerio Alessandri – la ‘cultura del wellness’ come opportunità per migliorare la salute e il benessere delle persone di ogni età. Si chiama ‘Progetto Ben-Essere. Alimentazione e corretti stili di vita’ l’iniziativa coordinata dalla guida cicloturistica forlivese Luigi Barilari (foto) in collaborazione col Gal ‘L’Altra Romagna’.

Presentato giovedì pomeriggio, alla Fabbrica delle Candele (nell’ambito del festival del Buon vivere), il progetto ha l’obiettivo di "promuovere stili di vita salutari nella popolazione dell’Unione dei Comuni della Romagna Forlivese – spiega lo stesso Barilari – per migliorare la qualità di vita dei suoi abitanti e incrementare l’attrattività turistica del territorio". L’iniziativa si articola lungo tre direttrici, con azioni mirate ad accrescere la cultura del benessere dall’infanzia all’età adulta. La prima parte, denominata ‘Educazione alla sana alimentazione’, ha visto 380 alunni delle scuole primarie e secondarie di 12 comuni impegnati in laboratori e attività incentrati su corretta alimentazione e biodiversità, col supporto degli agricoltori dell’associazione ‘AgriOasi romagnole’.

"Abbiamo piantato un seme di consapevolezza in questi ragazzini, molti dei quali hanno raccontato la loro esperienza in eventi pubblici, contagiandoci col loro entusiasmo", racconta ancora Barilari. La seconda parte, ‘Attività sportiva, benessere e prevenzione’, è rivolta a persone per lo più sedentarie e prevede una serie di escursioni guidate e gratuite, a piedi o in e-bike, come ‘iniziazione’ alla pratica sportiva. Le persone interessate faranno parte di un gruppo sperimentale per la misurazione degli effetti di tali attività sulla propria salute e forma fisica.

La terza parte, denominata ‘Promozione dei corretti stili di vita per la valorizzazione territoriale’, mira a dimostrare come la cultura del benessere possa tradursi in un importante fattore di attrazione turistica, con ricadute positive per la comunità. "A quest’ultima parte – conclude Barilari – sarà dedicato l’evento ‘Creiamo sinergie’, in programma l’8 ottobre al teatro di Meldola. Dobbiamo abbandonare i campanilismi e proporre, attraverso un patto di comunità, una destinazione turistica d’insieme, all’insegna di valori come benessere e qualità della vita".

