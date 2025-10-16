Il progetto di Agnese: "Ecco la mia casa editrice a tinte horror"

Monstrilio nasce da un pezzo di polmone di un figlio morto, prelevato, tramite sventramento del corpo inerme, dalla madre stessa e nutrito seguendo un’antica leggenda. Se vi sembra un racconto dell’orrore, avete visto bene. ’Monstrilio’ è l’opera prima dello scrittore messicano Gérardo Sàmano Cordòva arrivato in Italia grazie alla casa editrice ‘La bottega dell’Invisibile’ di Forlimpopoli.

Qui il racconto horror lascia spazio alla favola, quella di una giovane donna, Agnese Senzani che, dopo l’esperienza maturata in 13 anni di libreria indipendente – con sede presso la Galleria Il Parco –, ha deciso di sviluppare un progetto editoriale che ha da subito trovato il favore sia del pubblico che degli addetti ai lavori: infatti, i volumi editi dalla Bottega dell’Invisibile sono distribuiti in tutte le librerie del territorio nazionale tramite Lyr (ex Ali). "Hanno trovato il nostro progetto fresco e accattivante", racconta Agnese, mostrando la copertina di ’Monstrilio’ che proprio oggi esce in tutta Italia. Ad accompagnare la giovane titolare della Bottega, il curatore Stefano Cattani, che spiega come il progetto editoriale preveda di occuparsi esclusivamente di narrativa e saggistica dell’orrore di qualità, per diverse fasce d’età e in diversi formati. "I titoli sono scelti con cura – spiegano –, con un processo di scouting scrupoloso, che punta a portare in Italia libri dalle tematiche importanti e che raccontano la realtà attraverso il filtro della letteratura di genere. Genere capace di saper anticipare, comprendere e raccontare magistralmente la contemporaneità". Il catalogo è appena nato, ma ha già avuto una fortissima risonanza e riscontro da parte dei lettori. Il primo libro, ‘Slewfoot’ di Brom, pubblicato a giugno, è già stato ristampato due volte grazie al successo ottenuto con il solo passaparola.

Da qui alla fine dell’anno verrà pubblicato un altro libro, questa volta dedicato ai più piccoli, sui raccapriccianti modi con cui le verdure vengono trucidate nelle nostre cucine. "Il prossimo anno sono in previsione otto pubblicazioni – spiega Agnese –, mentre a pieno regime potremmo andare sui 10 o 11 titoli all’anno". ‘Monstrilio’ è un libro che ha ricevuto moltissimi riconoscimenti all’estero, un testo che ha saputo conciliare l’orrore del lutto e della mostruosità con una profonda riflessione sull’identità e la genitorialità. "Abbiamo scelto l’horror – spiega Agnese –, perché è uno dei pochi generi che è ancora in grado di affrontare temi sociali molto importanti". Temi che continueranno ad essere approfonditi anche nelle letture del book club che si svolge regolarmente presso la libreria. La fila di denti bianchissimi, che si staglia su una figura scura, dai contorni grotteschi, presente nella copertina del libro in uscita nelle librerie, ha colpito lo stesso autore messicano. "Quando abbiamo letto il racconto – spiega Cattani – abbiamo subito pensato che questo disegno fosse Monstrilio. Naturalmente abbiamo proposto la nostra idea di copertina all’autore, che deve dare l’ok. La sua reazione è stata entusiasta, tanto da affermare che la nostra è anche meglio dell’originale americana". Una favola a tinte horror che da Forlimpopoli tende i suoi neri tentacoli verso le librerie di tutta Italia, alla ricerca di lettori di tutte le età.

Matteo Bondi