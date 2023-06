Il progetto ’Forza Romagna’ Tessuti recuperati dal fango: la collezione da Pitti Uomo

di Maddalena De Franchis

"Ho imparato tanto da questa tragedia: anche la nostra azienda è stata danneggiata dall’alluvione, le conseguenze si faranno sentire per tutta la produzione invernale. Ma altre realtà e altre famiglie hanno subito danni ben più gravi; ora desidero solo aiutare chi è stato meno fortunato di noi". È con queste parole che Giuliano Ceccarelli – fondatore di Manifattura Ceccarelli, azienda di abbigliamento con sede in via Monteverdi – ha illustrato le motivazioni alla base del progetto ‘Forza Romagna’, in procinto di essere presentato a Firenze, all’edizione numero 104 di Pitti Uomo (13 – 16 giugno).

‘Forza Romagna’ è una piccola collezione di abiti e accessori a sostegno delle popolazioni alluvionate: una borsa e un capospalla fabbricati con i tessuti recuperati dal fango e una t-shirt con il motto aziendale ‘Changing wellbeing’ (letteralmente, ‘cambiare il benessere’), realizzata con la tecnica dell’antica stampa a ruggine romagnola. "Il magazzino di materie prime e il laboratorio aziendale sono stati risparmiati dall’alluvione – prosegue Ceccarelli – ma i tessuti che si trovavano nell’azienda terzista che provvede al taglio, con sede allla Cava, si sono impregnati di acqua e melma. Parliamo di circa tremila metri di stoffe. Nonostante siano state stese ad asciugare sul prato (come facevano le nonne romagnole), nella prima giornata di sole dopo le piogge del 16 e 17 maggio, non sono risultate esenti da difetti e imperfezioni, dunque non sono recuperabili per la produzione. Grazie allo sforzo dei nostri dipendenti, il tessuto alluvionato è stato lavorato per realizzare, fino a esaurimento del materiale danneggiato, un modello di borsa e un capospalla, che conservano intatti i segni della sciagura".

A completare la serie limitata, ecco la t-shirt col claim ‘Changing wellbeing’: la stampa è stata realizzata usando tamponi in legno di pero o noce, immersi in una pasta colorata a base di farina, aceto e ruggine di ferro. La tecnica risale al Settecento ed è uno dei simboli intangibili della tradizione artigianale romagnola. I tre capi potranno essere acquistati, a scelta, a partire dal 13 giugno, data di lancio del progetto a Pitti Uomo.

Il ricavato della vendita sarà destinato alle scuole forlivesi colpite dalla piena: "Vogliamo che gli studenti comincino il prossimo anno scolastico con tutti gli strumenti necessari per studiare con serenità", conclude Ceccarelli, che ha fondato il brand nel 1998 e vanta un seguito notevole in Europa e oltreoceano. "Ho passato intere serate a leggere, con le lacrime agli occhi, i messaggi di solidarietà e vicinanza arrivati dai miei clienti, italiani e non solo. Non avrei mai lanciato questo progetto se non me l’avessero suggerito sui social: ora spero che siano in tanti a rispondere, perché sul territorio c’è molto lavoro da fare".